Maddi sıkıntılarla boğuşan Serdar Ortaç, şimdi de sahnede yığıldı!

Şarkıcı Serdar Ortaç, uzun süredir uğraş verdiği MS hastalığının yanı sıra ciddi maddi sıkıntılarla boğuştuğu haberleri gündeme düşmüş ve son yaptığı açıklamalarla 15 milyon TL'ye yakın borç ödediğini söylemişti.

Dengesini kaybederek sahnede düşen Serdar Ortaç, durumu bozuntuya vermedi, hatta eğlendi. “Ulan çok güzel şarkıydı s.çtınız içine” diyen Ortaç, aksiliklere rağmen konserini tamamlayabildi.



Bu yıl borçları nedeniyle şarkı yapamadığını söyleyen ve “Borçlar belimi büktü. 15 milyon TL borç ödedim, çok şükür sıfırlandım.” açıklamasıyla gündemde olan Serdar Ortaç’ın İstanbul'daki son konserinde başına gelmeyen kalmadı.

Beşiktaş'taki Kuruçeşme Açık Hava Konser Alanı'nda sahne alan Ortaç, bir anda sahnede dengesini kaybedip yere düştü.

“Bırak ben Gülben miyim?”

Görevlilerin yardımıyla yerden kaldırılan 52 yaşındaki Ortaç, ayağa kalktı ve durumu bozuntuya vermedi.

Esprilerini art arda sıralayan şarkıcı, dinleyicileri kahkahaya boğdu.

Ortaç, “Düştüm abla, ne olacak ya! Ulan düştük iki dakika ne olur yani... Ama nasıl güzel düştüm. Bırak ben Gülben miyim?” dedi.