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Yerel Madde bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı
Yerel

Madde bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-09-19 12:30:00 -
Madde bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesine saldırdı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, Ö.D.’nin ağabeyi İ.D. kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Olay, geçen cuma günü Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 6 yıldır uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ö.D., iddiaya göre son 1 yıldır ailesine karşı saldırgan tutum sergilemeye başladı. Ailesine kabus yaşatan Ö.D.  son olarak annesi F.D., kardeşi R.D. ve yengesi F.D.’ye saldırdı. Yaşananlar, evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, durum polise bildirildi. Anne F.D., kızı ve gelini darp raporu alarak Ö.D.’den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ö.D.’nin ağabeyi İ.D., sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kardeşinin daha önce annesine ve kendilerine kötü söz bile söylemediğini ancak uyuşturucu bağımlılığı ile saldırganlaştığını söyledi. Özellikle son 1 yıldır kardeşinin kendilerine kabusu yaşattığını, kendisini engellemekte büyük zorluk yaşadıklarını anlatan İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

 

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