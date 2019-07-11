0553 313 94 23

Madame Coco en beğenilen ve alışveriş yapılan marka oldu

Marka bilinirlik araştırması 2019 sonuçlarına göre Madame Coco, Türkiye’de ev tekstili ve dekorasyon alanında ilk akla gelen marka oldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
Madame Coco en beğenilen ve alışveriş yapılan marka oldu

Marka bilinirlik araştırması 2019 sonuçlarına göre Madame Coco, Türkiye’de ev tekstili ve dekorasyon alanında ilk akla gelen marka oldu. Türkiye’de 17 şehirde 816 kişi ile gerçekleştirilen araştırmada marka; en çok alışveriş yapılan, en çok tavsiye edilen, en çok beğenilen marka olarak birinci sırada yer aldı.



Dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen’in Şubat-Mart 2019 tarihleri arasında yaptığı 2019 marka bilinirlik araştırması sonuçlarına göre; Madame Coco ev tekstili ve dekorasyonu alanında yüzde 36 ile ilk akla gelen marka olurken, yüzde 95 bilinirlikle 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da pazar liderliği konumunu koruduğu belirtildi. Yapılan bilgilendirmede marka, bilinirliğini satın alma davranışına dönüştürmede en başarılı marka olduğu kaydedilirken tüketicilerin marka sadakatini tavsiyeye dönüştürerek ilk sırada yer aldığı açıklandı. 17 şehirde yaş ortalaması 34 olan ev hanımı, çalışan kadın ve öğrenciler ile yapılan araştırmada Madame Coco en çok bilinen, en sık alışveriş yapılan ve en çok tavsiye edilen marka olarak bir çok kategoride birinci olup rakiplerini geride bıraktı.



En çok alışveriş yapılan marka seçildi


Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre Madame Coco 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında da bilinirliği ve tavsiye edilme oranıyla öne çıkan marka olurken, en çok alışveriş yapılan marka olarak ilk sıraya yerleşti. Farklı ses gruplarıyla yapılan marka bilinirlik araştırması için tüketiciler ile görüşülerek ev tekstili ve ev dekorasyonu markalarından en beğendikleri, alışveriş yaptıkları ve tavsiye ettikleri marka soruldu.



"Tavsiye edilen bir marka olmak motivasyonumuzu yükseltiyor"


Markasının kurucusu İlhan Tanacı konu ile ilgili değerlendirmesinde, "Nielsen’in yaptığı 2019 marka bilinirlik araştırmasında ilk akla gelen marka olmak ve tüketicinin beğenisini kazandığımızı görmek bizi çok mutlu etti. Tüketicilerimiz tarafından bilinirliği yüksek, tavsiye edilen bir marka olmak motivasyonumuzu yükseltiyor. Marka bilinirliğimiz ve beğeni yüzdemiz her geçen gün anlamlı bir şekilde artarken müşterilerimiz için sürekli yeni ürünler tasarlamak, onların beklentilerini karşılamak ve güzel dönüşler almak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kilis’ten Fırat’ın doğusuna ZPT sevkıyatı
    1. Kilis’ten Fırat’ın doğusuna ZPT..
    2. 8 nüfuslu Aktaş ailesinin evi sular..
    3. İBB ekipleri boğazda yüzlerce hayat..
    4. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    5. KDC'de bir haftada 48 kişi Ebola'dan..
    6. Bahçeşehir Koleji'nden kadroya 2 takviye
    7. Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı
    8. Tekirdağ’da kızgın boğa sahibini..
    9. GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası:..
    10. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    11. BESYO adaylarının eğitim azmi
    12. 3 girişim son an engellendi! Siyonist..
    13. ABD'deki FETÖ şebekesi böyle..
    14. Mersin’de ’15 Temmuz Demokrasi ve..
    15. Vali Arslantaş’tan 15 Temmuz Demokrasi..
    16. Metroda provokasyon! Başörtülü kadını..
    17. Aydın'da 54 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti..
    19. Başkent’te trafik kazası: 1 yaralı
    20. Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
    21. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    22. Sivas’ta düzenlenen Türkiye Halter..
    23. Körfez’de metruk binalar tek tek..
    24. Harput Kalesi’nde yeni dönem kazıları..
    25. Özbekistan'da doğal gaz keşfi
    26. Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle..
    27. Madame Coco en beğenilen ve alışveriş..
    28. Uçak bilet fiyatlarına bir tepki de..
    29. Ormanya’da talepler "Whatsapp"..
    30. Umuda yolculuk bir kez daha lastik..
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Ahmet Davutoğlu'nun parti kurması halinde alacağı oyu açıkladı
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!
    Emekli Tümgeneral açıkladı: ABD S-400’leri engelleyemedi, şimdi havadan izleyecek!