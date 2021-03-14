Madalyo'nun öbür yüzü! Papa'dan Irak'ta küstah hamle

Vatikan tarihinde bir ilki gerçekleştirerek Irak'ı ziyaret eden Papa Franciscus, görüştüğü yöneticilere özel bir madalyon hediye etti. Vatikan Devlet Postanesi'nin pullar ve madeni paralar özel şubesi ‘Ufficio Filatelico e Numismatico’ tarafından tasarlanan skandal madalyonda birçok İslam ülkesi Vatikan toprağı olarak gösteriliyor.

Papa’nın Irak’ta, Cumhurbaşkanı Berham Salihi, Şii din otoritesi Ali Sistani, Başbakan Mustafa Kâzımi ve KDP lideri Mesud Barzani’ye gezinin anısı olarak verdiği madalyonda başta Kudüs olmak üzere İran, Irak, Anadolu ve bölgedeki birçok İslam ülkesi Vatikan toprağı olarak gösteriliyor. Iraklı yöneticiler, önemli oranda Büyük Roma topraklarını kapsayan Hristiyan işgal haritalı madalyonu saklama yoluna gitti. Medya ve kamuoyunun bilmesini istemedi. Türkiye ve komşu ülkelerde büyük tepki gören KDP’nin ‘korsan haritalı’ pulu ile de benzerlik taşıyan Papa’nın madalyonunda işgal haritası ile birlikte Hristiyanlar açısından İsa Mesih’in sembolü olan palmiye ağacı da yer alıyor. Bronz madalyonda ayrıca Hazreti İbrahim’in Ur şehrinden çıkışını sembolize eden fotoğraf, Dicle ve Fırat Nehirleri ile çizilen Arz-ı Mevud hattı gibi detaylara da yer verilmiş.

Papa haçlı misyonu ile geldi

Papa’nın skandal madalyonunu gazetemize değerlendiren İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Özcan Hıdır, Vatikan’da tasarlanan madalyonun çok önemli mesajlar içerdiğini söyledi. Biden ve Evangelist faktörüne dikkat çeken Özcan Hıdır, şunları kaydetti:

Hristiyan siyonizmi köken itibarı ile Yahudi siyonizminden çok daha eskidir. Ziyarete özel bastırılan madalyon ve içeriğinde yer alan işgal haritası ile Papa Franciscus’a bir anlamda ilk haçlı seferlerini başlatan Papa Urbanüs misyonu yüklenmiş. Hristiyan - Siyonizmi ve Yahudi - Siyonizmi arasında belirli müşterekler, ortak hedefler var. Papa, Mesih’in gelmesi ve Hristiyan Yeryüzü Devleti’nin kuruluşu için Kudüs’ün tamamen Yahudilere geçmesi ve Süleyman Mabedî’nin inşa edilmesi gerektiğine inanıyor. Bu sebeple bir noktaya kadar Yahudi Siyonistlerle hedef birliktelikleri var

“Yeryüzü cenneti devleti” hayali

Prof. Dr. Hıdır, madalyonun özel olarak seçilen sembol ve mesajlar barındırdığına vurgu yaparak şöyle devam etti:

Öncelikli olarak palmiye ağacın hem Hristiyan hem de Yahudi ilahiyatında çok önemli bir yere sahip. Yahudiler MÖ 586 yılındaki Babil sürgününde Fırat ve Dicle kenarında palmiye ağaçları altında oturup Mesih’i beklediler. Ayrıca palmiye ağacı, "Kudüs’ü unutursak ellerimiz kurusun" cümlesi ile Kudüs özlemini temsil eder. Yahudilerin zihnindeki Mesih’in sembolü de palmiye yapraklarıdır. Yani Papa’nın taşıdığı ve Iraklı yöneticilere verdiği haritadaki topraklar Mesih’in Kudüs’e dönüşü ve ‘bin yıllık Hristiyan Yeryüzü Cenneti Devleti’ milenyumun başlangıcını sembolize eder. Bu doğrultuda Yahudilerle bir dereceye kadar ortak emelleri var. Özellikle Kudüs konusunda Yahudilerle ortak hareket ediyorlar ve yere kadar İsrail/Yahudi-Vatikan birlikteliği var. Madalyonundaki İbrahim sembolü ise Hristiyanlar açısından artık bu figür yeni Haç niteliği taşıyor. Hazreti İbrahim’i üç dinin atası olarak belirledikleri hedef için kullanıyorlar. Uzun yıllardır oryantalistik anlayışın İslam coğrafyası üzerinde tatbik etmeye çalıştığı bir proje. (Türkiye gazetesi)