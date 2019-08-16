0553 313 94 23

Madalya avcısı Burcu Erdemir başarılarını sürdürüyor

Aydınlı başarılı milli atlet Burcu Erdemir, spor kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 12:13
Madalya avcısı Burcu Erdemir başarılarını sürdürüyor

Aydınlı başarılı milli atlet Burcu Erdemir, spor kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.


Erzurum’da düzenlenen 5’inci Uluslararası Sprint ve Bayrak Yarışına ülkemizi ve Aydın’ı temsil eden Milli Atlet Burcu Erdemir 200 metre branşında 2’ncilik madalyasının sahibi oldu. 03 – 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Milli Atlet Burcu Erdemir 100 metre ve 200 metre kategorilerinde sezonun en iyi derecelerini elde ederek iki Türkiye Şampiyonluğu madalyası elde etti.



Avrupa’da başarı elde etti


Aydınlı başarılı sporcu Burcu Erdemir, son olarak 09 – 11 Ağustos 2019 tarihlerinde Norveç’in Sadnes kentinde düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonasında Milli Takımda yer alarak 4x100 bayrak takımı yarışında Avrupa 6’ncılığı başarısı elde ettiler.



Aydın tarihinin en iyi kadın atleti


Son yıllarda katıldığı uluslararası ve ulusal şampiyonalarda birçok başarılı derece elde ederek Aydın’da parlayan sporcular arasında yer alan Burcu Erdemir bu başarılarına yenilerini ekleyerek spor hayatına devam etmektedir. Başarılı Atlet Burcu Erdemir Aydın Atletizm tarihinden en başarılı kadın atlet unvanının da sahibi oldu.



“Türk bayrağını göndere çektirmek”


Başarılı sporcunun antrenörü Burak Uygun en büyük hedeflerinin dünya ve olimpiyat şampiyonalarında Türk Bayrağı’nı göndere çektirerek İstiklal Marşı’nı okutmak olduğunu belirtti. Burak Uygun “Erzurum’da zorlu bir yarışma geçirdik. Birçok ülkeden katılan sporcuların yarıştığı uluslararası müsabakada ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Şampiyonluk madalyasını kıl payı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Ancak bu yarışmanın ardından Bursa’da gerçekleştirilen Büyükler Atletizm Türkiye Şampiyonasında iki kategoride elde ettiğimiz Türkiye Şampiyonlukları ve Norveç’te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında Milli Takım ile birlikte elde edilen başarılar bizleri sevindirdi.


Burcu Erdemir Aydın’da yetişmiş Türkiye Atletizm camiası tarafından büyük beğeni kazanan başarılı bir sporcumuzdur. Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü nezdinde gerçekleştirilen İl Spor Merkezleri kapsamında yeni şampiyonlar yetiştirerek Türk Sporuna katkı sağlamaya devam edeceğiz.


Desteklerinden dolayı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ve İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 12:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmanlıspor lige hazır
    1. Osmanlıspor lige hazır
    2. İsrail, ABD'li vekil Tlaib'in..
    3. Amed Sportif Faaliyetler’in yenileri..
    4. Böbrek yetmezliği olan küçük Begüm..
    5. Sivas’ta okudu İtalya’da devlet..
    6. Develispor Başkanı Ali Kabak, Devlet..
    7. Kavun bostanı değil mezarlık
    8. Esad’ın kuzeninden itiraf: "Soyadımız..
    9. Polisin ’dur’ ihtarına uymadı,..
    10. Evin ahırında gizlenen 805 paket kaçak..
    11. Sakarya’da fırça atölyesinde yangın..
    12. BAŞGAD’tan İHA’ya plaket
    13. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bugün..
    14. Piyasalarda gün ortası
    15. Karaca’dan ünlü hukukçunun ailesine..
    16. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7..
    17. Borsa günün ilk yarısında yatay..
    18. Hindistan, Keşmir’de kısıtlamaları..
    19. Avcı kafasındaki 11’i belirledi!
    20. Yılmaz: “Sorunlar kaldırılmadığı..
    21. Ne olacak bu belediyelerin hali?
    22. Altay’ın gözü iki yıldızında
    23. Olivier Giroud’un şortu Rusya’da 15..
    24. Open Arms gemisinden 13 düzensiz..
    25. Çocuklarda el, ayak ve ağız hastalığı..
    26. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü ağır..
    27. Hatay'da Suriye uyruklu 83 düzensiz..
    28. Uğursuz İtthad ve Terakki Partisi..
    29. Sulama kanalına düşen araçta cesetlere..
    30. Ordu’da Kurban Bayramı’nda trafik..
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Ak Partili isimden çarpıcı yeni parti yorumu! Nasıl oy kaybettiklerini açıkladı
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Yunan basını manşetlerine taşıdı! 'Türkler füzeleri ateşliyor'
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    Eski FETÖ mensubu deşifre etti: Hamile kadınlar Gülen’in planı!
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    'Laik dinozor' müftü olmaya soyundu! Cumhuriyet yazarından ‘Kurban’la ilgili skandal sözler
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap
    AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden yer vermedi? İşte AK Parti cephesinden gelen cevap

    Günün Karikatürü

    16 Ağustos 2019
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Gazinin darp edildiği kafede rezalet! Çok sayıda polis ve zabıta sevk edildi
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler
    Kandil’de vahşet! Teröristleri yakarak öldürdüler