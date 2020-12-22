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Aktüel Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi
Aktüel

Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:48:51 -
Madagaskar'da yabancılardan oluşan pedofili çetesi tespit edildi

DAKAR (AA) - Madagaskar'da yabancılardan oluşan bir pedofili çetesinin tespit edildiği, 4 kişinin gözaltına alındığı 16 kişinin ise kaçtığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, ülkenin güneyindeki Tulear'da 11 kız çocuğunun taciz kurbanı olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonda, 20 kişilik bir pedofili çetesinin tespit edildiği kaydedildi.

Söz konusu çete mensubu olduğu tahmin edilen 4 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin ise kaçtığı vurgulandı.

Pedofili çetesinin, Madagaskar'a yerleşmiş, çoğu 60'lı yaşlarda emekli Fransızlardan oluştuğu ileri sürüldü.



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