Maçta 'Kosova Sırbistan'ındır' pankartı açtılar
Romanya - Kosova maçındaki 'Kosova Sırbistan'dır' pankartı ve yapılan ırkçı tezahüratlar nedeniyle karşılaşmaya ara verildi.
EURO 2024 Elemeleri I Grubu 6. hafta maçında Romanya ile Kosova karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya yaşanan olaylar damga vurdu. Rumen taraftarlar, Kosova ulusal marşı okunduğu sırada Sırbistan tezahüratı yaptı.
Mücadele oynanırken "Kosova Sırbistan'dır" pankartı açılmasının ardından maç durdu ve her iki takımın da oyuncuları soyunma odasına gitti.
Stadyum hoparlöründen Sırbistan lehine tezahürat yapılmaması ve pankartın yeniden açılmaması yönünde anons yapıldı.
Romanya ve Kosova temsilcileri arasında maçla ilgili karar için toplantı yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Yaklaşık 50 dakika süren duraklamanın ardından maçın devam etmesine karar verildi ve oyuncular tekrar sahaya döndü.