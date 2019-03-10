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Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine girdi!

Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikten önce Ricardo Quaresma ile Gary Medel arasında büyük bir tartışma yaşandı. Araya giren Adriano, tartışmanın büyümesini önledi.

10 Mart 2019 Pazar 20:39
Maçta Beşiktaşlı futbolcular birbirine girdi!

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçının 34. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Burak Yılmaz, frikikten attığı golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

Burak Yılmaz'ın kullandığı frikikten önce Ricardo Quaresma ile Gary Medel arasında yaşanan tartışma ise dikkat çekti.

Medel kafasına vurdu

Quaresma, frikiği kullanmak isterken Medel, Portekizli futbolcuyu durdurdu. Bunun üstüne iki futbolcu tartışırken Medel, Quaresma'nın kafasına vurdu.

Quaresma parmak salladı

Quaresma, önce kafasını tutarken ardından Şilili futbolcuya tehditkar bir şekilde parmağını salladı.

Adriano sakinleştirdi

Araya giren Adriano, yaşanan tartışmanın büyümesini önlerken iki futbolcuyu uzaklaştırdı.

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 20:39
  1. Sergen Yalçın
  2. Beşiktaş
  3. Atiker Konyaspor
  4. Adriano
  5. Şenol Güneş

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