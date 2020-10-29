Macron’un kuyruğuna basıldı! Rusya'dan Fransa'ya Charlie Hebdo tokadı

Fransa'da yayın yapan Charlie Hebdo isimli paçavranın peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklama da Rusya'dan geldi.

Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo'ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.

"Rusya kısmen Müslüman bir ülke"

Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği cevapta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya'da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor" dedi.

Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır" diye konuştu.

Rusya'dan yapılan bu açıklama; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Charlie Hebdo paçavrasının Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tavrına karşı atılmış bir tokat olarak nitelendirildi.