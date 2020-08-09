Macron'un korumalarından Lübnan Cumhurbaşkanı'na saygısızlık!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki şiddetli patlamadan sonra Lübnan'a giderek mevkidaşı Mişel Avn'la görüştü. İki lider, basın mensuplarının karşısına geçip ortak açıklama yapacaktı ki; Avn, Macron'un korumaları tarafından uzaklaştırıldı.Avn, daha sonra bir kez daha müdahale edilerek kadrajdan çıkarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki patlamadan sonra bölgeyi ziyaret eden Macron, sömürgeci söylem kullanmakla eleştiriliyordu. Macron ayrıca, Lübnan'ın iç işlerine karıştığını da kabul etmeyerek, "Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan'ın iç işlerine karışan İranlılar, Türkler, Suudlular ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bu ülkelerden bazıları bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak" iddialarında bulunmuştu.