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Macron'un eski danışmanı tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski Kabine Şefi Yardımcısı Alexandre Benalla ve iktidar partisi LRAM'in eski Güvenlik Sorumlusu Vincent Crase, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Şubat 2019 Perşembe 08:04
Macron'un eski danışmanı tutuklandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski Kabine Şefi Yardımcısı Alexandre Benalla ve iktidar partisi LRAM'in Eski Güvenlik Sorumlusu Vincent Crase, geçen yıl 1 Mayıs eylemlerinde göstericilere karşı şiddet kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılmıştı. Mediapart'ın web sitesinin yayınladığı ses kayıtları ve belgeler ardından, dava yeni boyutlar kazanmıştı. Benalla'nın diplomatik pasaportunu kullanılması yasak yerlerde kullandığı ve görüşme yasağı bulunan Crase ile bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Benalla ve Crase, Elysee Sarayı ve iktidar partisinden ayrıldıktan yedi ay sonra tutuklandı. Benalla Paris'teki Sante Cezaevine, Crase ise bir zamanlar Ağca davasından tutuklu Oral Çelik'in de yattığı Paris'in banliyösü Yvelines'deki Bois-d'Arcy Cezaevine gönderildi. 

Yapılan anlaşmaları gizlemişler

Benalla ve Crase hakkında 31 Ocak'ta bir araştırma haber yayınlayan Mediapart, iki eski sorumlu danışman arasında geçen ses kayıtlarını belge olarak sunmuştu. Mahkeme yasağı olmasına rağmen ikili arasında gerçekleşen görüşmenin sıradan bir görüşme olmadığını ortaya çıkaran belgeler, görüşmenin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın bir siyasetçi ile yapılan güvenlik anlaşmasını gizlemek amacıyla yapıldığı belirtilmişti.

Ruslarla gizli ortaklık

Benalla ve Crase, henüz kovulmamışken Mart 2018'den itibaren gizli bir şekilde Rus siyasetçi Iskander Mahmudov ile bir ortaklık anlaşması yaptıkları ortaya çıkmıştı. Kendisini "Putin'in askeri" olarak tanımlayan milyarder Mahmudov'un Avrupa'da mafya ile bağı bulunduğu ileri sürülüyordu. Bu durum neticesinde, Benalla, Crase ve Cumhurbaşkanı Macron da hedefe alındı. Ses kayıtlarında, her ikisi de Macron'dan tam destek aldıklarını söylüyordu.  

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 08:04
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