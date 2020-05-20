  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:27:43 -
Macron'un eşi Brigitte Macron Türk derneğinin yetkilileriyle görüştü

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek veren Fransa Türk Federasyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Fransa Türk Federasyonu Divan Üyesi Hamit Tek, AA muhabirine salgına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tek, "Ülke genelinde federasyon olarak belediyelere salgınla mücadelede yardım etmeye hazır olduğumuzu belirttik. Fransa salgına hazırlıksız yakalandığı için belediyelerde çok eksiklikler bulunuyordu. Bu nedenle devreye girdik." diye konuştu.

Paris'in banliyölerinden Montfermeil Belediyesine ve bölgedeki hastanelere 6 bin yıkanabilir tıbbi elbise, yaklaşık 1000 maske ve temizlik malzemesi temin ettiklerini belirten Tek, hastanelere gıda yardımı da yaptıklarını söyledi.

Tek, Montfermeil Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarının kullandığı tıbbi elbiselerin temizlenmesi ve ütülenmesi için belediye tarafından hastanenin karşısındaki spor salonunda kuru temizleme atölyesi kurulduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'un dün burayı ziyaret ettiğini, sağlık çalışanları ve hastaneye yardımda bulunan derneklerle görüştüğünü ifade eden Tek, şunları aktardı:

"Fransa Türk Federasyonu olarak belediye tarafından davet edildik. Macron ile 30-45 dakika süren sohbetimiz oldu. Yaptığımız yardımlardan dolayı bize teşekkür etti. Samimi bir diyalog gerçekleştirildi. Yaptığımız yardımlar hakkında konuştuk. (Brigitte) Macron'a Türk milletinin göğsünü kabartan işler yaptığımızı, din, dil ve ırk ayrımı yapmadan yardımda bulunduğumuzu söyledik ve bundan da memnun kaldı. Bizim için önemli olan, Fransa'nın bu zor durumunda Türklerin nasıl mücadele ettiğini ve yardım eli uzattığını hatırlamalarıdır."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı