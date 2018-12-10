0553 313 94 23

Macron'un aklı başına yeni geldi: "Sosyal medya demokrasiler için zehir"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler krizinden çıkış yolu arıyor. Protestocularla diyalog kapsamında önlem listesini hazırlığında olan Macron,"Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasi için bir zehirdir." açıklamasını yaptı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:23
Macron'un aklı başına yeni geldi: "Sosyal medya demokrasiler için zehir"

Fransa’da cumartesi ülke genelinde düzenlenen ve yaklaşık 136 bin Sarı Yelekli’nin katıldığı protestolar sonrasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni önlemlerini açıklamaya hazırlanıyor.

Basına konuşan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, “Diyalog zamanı geldi, milli birliğimizi yeniden oturtmalıyız.” dedi. Macron’un bugün açıklamalar yapabileceğini de söyleyen Philippe, ülkece sorunların çözülebilmesi için cumhurbaşkanının önlemler sunacağını belirtti.

Le Monde: Sosyal medya üzerinden manipülasyon şüphesi

Fransız basınınönde gelen gazetelerinden Le Monde, 'Sarı Yelekliler: Sosyal medya üzerinden manipülasyon şüphesi' başlığı atmıştı.

Macron: Sosyal medya demokrasiler için zehir

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, “şiddet olaylarını büyük çoğunlukla kontrol altına alan” polisi övdü. Macron da dün gece geç saatlerde paylaştığı Twitter mesajında “cesaretleri ve istisnai profesyonellikleri” nedeniyle güvenlik güçlerine teşekkür etti. 'Sosyal ağlar ve televizyon programları demokrasiler için bir zehirdir' açıklamasını yapan Macron'un, bugün sunacağı önlem paketinde sosyal medya ile ilgili bir önlem alınacağı da konuşuluyor.

Eylemde çekilen videolarda, protestocuların yüzleri de dahil olmak üzere emniyet güçleri tarafından plastik mermilerle vurulduğu görülüyordu. Plastik mermi isabet edenler arasında en az üç basın mensubu da bulunuyor. Muhalefet partileri polisin aşırı şiddet uygulamalarından dolayı bu hafta Meclis’te gensoru hazırlığı yapıyor.

Protestoların bilançosu

Fransız İçişleri Bakanlığı, hafta sonu ülke genelindeki eylemlere 125 bin kişinin katıldığını açıkladı. 8 bini Paris’te olmak üzere 90 bin poliste gösteriler sırasında görev yaptı. En yoğun çatışmaların yaşandığı Paris’te 10 bin eylemci sokaklara çıktı. Gösterilerin dört haftalık bilançosu ise şu şekilde: 17 Kasım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı. 24 Kasım : 166.000 eylemci, 84 yaralı, 307 gözaltı. 1 Aralık: 136.000 eylemci, 3 ölü, 263 yaralı, 630 gözaltı. 8 Aralık: 125.000 eylemci, 118 yaralı, 1.723 gözaltı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:23
  1. Emmanuel Macron
  2. sosyal medya
  3. fransa
  4. paris
  5. Sarı Yelekli

YORUM YAZ

  • ferhatferhat34 dk önce
    Siyonist liberal sistemin gayri mesru usagi. Sen ve nice liberal sistemler hepiniz isbirligi yaptiginiz cehenneme gideceksiniz.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası geçirdi
  1. Yazar Kahraman Tazeoğlu trafik kazası..
  2. "Elektronik tebligat" 1 Ocak'ta devrede
  3. ANALİZ - Fransa’daki gösteriler..
  4. Sadakataşı Derneği'nden Yemen'de gıda..
  5. Uluslararası kuruluş açıkladı! Türkiye..
  6. Fenerbahçe'den Cocu kararı!
  7. GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna..
  8. Kadının 5 yaşındaki kızının yanında..
  9. ATO Başkanı Gürsel Baran..
  10. Çocuklar, Toyota'nın resim..
  11. "Kafkas vaşağı Sarıkamış'ı sevdi"
  12. Beşiktaş-Malmö maçına İtalyan hakem
  13. Almanya'nın ekimde ihracat ve ithalatı..
  14. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
  15. Rusya'dan Fransa açıklaması! 'O..
  16. TMSF, 5 uçağı satışa çıkardı
  17. İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı! 2.5..
  18. Eşini öldüren 80 yaşındaki zanlı..
  19. Çengelköy ve Kuleli'deki darbe..
  20. Albayrak: "Çok kısa bir süre..
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
Laikçi linç görevden aldırdı
Laikçi linç görevden aldırdı
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'

Günün Karikatürü

9 Aralık 2018
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Brexit'in etkili partisi İslam düşmanını iş başına getirdi
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!
Amazon'un yapay zekalı robotu 24 çalışanı hastanelik etti!