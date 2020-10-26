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Dünya Macron'un açıklamaları sonrası Fransa'ya siber saldırı düzenlendi
Dünya

Macron'un açıklamaları sonrası Fransa'ya siber saldırı düzenlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve yönetiminin İslam karşıtı tavrı ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri desteklediği için Fransız malları boykot edilirken bir yandan da Fransa'ya siber saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 04:33:00 -
Macron'un açıklamaları sonrası Fransa'ya siber saldırı düzenlendi

Pazar günü birçok Fransız sitesinin saldırıya uğradığı açıklandı. Birçok kamu kurumunun internet sitesi saldırıya uğradı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumu, ülkede Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve kamu binalarına yansıtılması İslam ülkelerinde boykota neden oldu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, boykot çağrılarının ve Fransa karşıtı eylemlere son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Fransa'da siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması, tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son günlerde yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını ilan etmişti.

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