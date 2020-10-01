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Dünya Macron’dan yeni Türkiye küstahlığı
Dünya

Macron’dan yeni Türkiye küstahlığı

Türk düşmanlığı üzerinden politika yürüten Fransız lider Macron yine haddini aştı...

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:27:00 -
Macron’dan yeni Türkiye küstahlığı

Akdeniz’de Yunanistan’ı destekleyip kışkırtan ancak bunda istediği sonucu alamayan Macron, dün Ermenistan’a açık desteğini ilan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, resmi ziyaret için bulunduğu Letonya’nın başkenti Riga’da konuştu. Azerbaycan ve Ermenistan’a Dağlık Karabağ’daki çatışmalara şartsız son verme çağrısında bulunan Macron, bu konuyu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü söyledi. Macron, “Azerbaycan tarafından saldırılar düzenlendiği belirlendi. Bu saldırılara son verilmesini istedim. Sınırda bir şeyler olsa da orantısız olan bu saldırıları açık şekilde kınadım” derken ilk saldırının Azerilerden geldiği yalanını uydurdu. Macron, “Türkiye’nin siyasi açıklamalarını not aldım. Bu açıklamalar düşüncesizce ve tehlikeli. Türkiye’nin son saatlerde savaş mesajları oldu ve bu Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’ı yeniden fethetmesine yönelik mesajlar. Bunu kabul etmeyiz” derken işgalci Ermenilere saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

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