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Macron'dan Trump'a cevap: Bağımlısı değiliz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere ilişkin, "ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." dedi.

15 Kasım 2018 Perşembe 02:29
Macron'dan Trump'a cevap: Bağımlısı değiliz

Macron, TF1 canlı yayın programına katılarak Trump'ın kendisine ve ülkesine yönelttiği eleştirilere yanıt verdi.

Avrupa ordusu kurma fikrine yönelik Trump'ın eleştirilerine cevap vermek istemediğini belirten Macron, "Trump, Amerika siyaseti yapıyor, bunu yapmasına izin veriyorum." diye konuştu.

"ABD'nin eline bırakabilir miyim?"

Macron, Avrupa'nın egemenliğine inandığını söyleyerek "Bütün Fransızların güvenliğini ABD'nin eline bırakabilir miyim? Hayır. Benim görevim sizi korumaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'ye bağımlı olmamamız gerekiyor

Yeni savunma bütçesi oluşturmaya karar verdiklerini belirten Macron, bunu Avrupa düzeyinde Avrupalı müttefikleriyle yapmak istediğini ifade ederek "Çoğu zaman yönümüzü ABD'ye çeviriyoruz. ABD bizim tarihi müttefikimiz ve öyle olmaya devam edecek ancak müttefik olmak, bağımlısı olmak değildir. Onlara bağımlı olmamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Trump: Kurtarmasaydık, Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Emmanuel Macron, Avrupa'nın ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için kendi ordusunu kurması gerektiğini savunuyor. Ama Birinci ve İkinci Dünya savaşlarında Avrupa'ya saldıran Almanya olmuştu. Fransa o zaman ne yapmıştı? ABD kurtarıcı olarak çıkagelmeden önce Paris'te Almanca öğrenmeye başlamışlardı. Bedelini ya NATO'ya ödersiniz ya da ödemezsiniz!" ifadesini kullanmıştı.

'Avrupa ordusu' tartışması

Macron'un ülkesinde düşük halk desteği nedeniyle kamuoyunun dikkatini başka konulara kaydırmak üzere bu fikri ortaya attığını savunan Trump, daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'un "ABD, Çin ve Rusya'dan korunmak için Avrupa'nın kendi ordusunu oluşturması gerektiğini" söylediğini belirterek bunu "çok aşağılayıcı" olarak nitelendirmişti.

Geçen hafta Paris'te Elysee Sarayı'nda Trump ile bir araya gelen Macron, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, "Avrupa güvenliğinin bugün sadece ABD tarafından güvence altına alınması adaletsiz." değerlendirmesinde bulunarak "tam da bu yüzden" daha fazla Avrupa kapasitesine ve daha fazla savunmaya ihtiyaç olduğuna yönelik inancını dile getirmişti.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 02:29
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