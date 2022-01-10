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Dünya Macron'dan "polis" çıkışı! "2030'a kadar..."
Dünya

Macron'dan "polis" çıkışı! "2030'a kadar..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:31:00 -
Macron'dan "polis" çıkışı! "2030'a kadar..."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

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