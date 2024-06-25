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Dünya Macron'dan "iç savaş" uyarısı
Dünya

Macron'dan "iç savaş" uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 01:46:00 -
Macron'dan "iç savaş" uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk turu 30 Haziran'da yapılacak erken seçim öncesinde, "iç savaş" uyarısında bulundu.

Macron bir podcast yayınında rakip partilerin seçim vaatlerini değerlendirdi.

Macron, aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin siyasi programlarının ülkeyi iç savaşa götürebileceğini belirtti.

Aşırı sağın güvensizliğe karşı sunduğu çözümün toplumu böldüğünü ve ülkeyi iç savaşa sürüklediğini ifade eden Macron, LFI'nin ise Fransa için bir çeşit "cemaatçilik" teklif ettiğini belirtti. Macron, böyle bir durumun ardından da ülkede iç savaş çıkabileceğini iddia etti.

Macron, "Her şeyden bıktığımızda, hayat her gün zorlaştığında, daha hızlı çözümler sunan aşırıların cazibesine kapılabiliyoruz. Ancak, çözüm hiçbir zaman ötekisini reddetmek olmayacaktır." diye konuştu.

Macron, rakipleri olan RN ve LFI'nin vatandaşların gerçek sorunlarına, öfke ve endişelerine yanıt verdiğini kabul ederken, bu partilerin ülkedeki "çatışmayı" artırarak sundukları çözümü yanlış bulduğunu dile getirdi.
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Fransa, Gazze'ye yardımın ulaşmasını engelleyen kısıtlamaların kalkmasını istedi

Öte yandan, Macron, Ürdün Kralı Abdullah'ı Paris'te Elysee Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki lider görüşmede, Gazze halkına insani yardımın ulaşmasını engelleyen bölgedeki geçiş noktalarındaki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

İki lider, daha fazla beklemeden bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirterek, tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki beklentilerini dile getirdi.

ABD'nin bölgeye yönelik barış planını yürürlüğe koymak gerektiğini ifade eden iki lider, işgal altındaki Batı Şeria'daki durumdan endişe duyduklarını söyledi.

Macron ve Kral Abdullah, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgede uyguladığı şiddeti kınadıklarını belirtti.

İki lider, bölgede iki devletli çözüm için birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Fransa ayağında RN yüzde 31,37'lik oyla ve açık farkla ilk sırayı almış, Cumhurbaşkanı Macron'un partisi Rönesans yüzde 14,60 ile ikinci olmuştu.

Macron, AP seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 9 Haziran'da Parlamentoyu feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçim kararını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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