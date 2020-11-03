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Dünya Macron'dan flaş Viyana açıklaması
Dünya

Macron'dan flaş Viyana açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Macron, Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 06:57:00 - 2020-11-03 06:58:44
Macron'dan flaş Viyana açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Viyana'daki saldırıya ilişkin Twitter hesabından Fransızca ve Almanca açıklama yaptı.

"Pes etmeyeceğiz"

Fransızlar olarak Avusturyalıların şokunu ve kederini paylaştıklarını ifade eden Macron, "Fransa'dan sonra saldırıya uğrayan dost ülke ve Avrupamız oldu. Düşmanlarımız kiminle uğraştıklarını bilmeli. Pes etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Avusturya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Harald Sörös, yaptığı açıklamada, Viyana'daki saldırıda iki kişinin öldüğünü söylemişti. Viyana Sağlık Kurumu Sözcüsü Christoph Mierau da 15 kişinin yaralandığını bunlardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklamıştı.

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