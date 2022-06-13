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Dünya Macron'dan flaş çıkış: Savaş ekonomisine girildi
Dünya

Macron'dan flaş çıkış: Savaş ekonomisine girildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa ve Avrupa'nın "savaş ekonomisi" vaziyetine girdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 16:13:00 -
Macron'dan flaş çıkış: Savaş ekonomisine girildi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ve Avrupa'nın "savaş ekonomisi" vaziyetine girdiğini belirtti.

Macron, başkent Paris'te düzenlenen uluslararası savaş silahları endüstrisi sergisi Eurosatory 2022'nin açılışında yaptığı konuşmada, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'ndan gelecek haftalarda askeri programa dair yasaları jeopolitik durumlar ışığında gözden geçirmelerini istediğini belirtti.

Fransa ve Avrupa'nın savaş ekonomisi vaziyetine girdiğini söyleyen Macron, ülkelerin uzun süre bu doğrultuda organize olacaklarını ifade etti.

Macron, Avrupa savunma sanayisinin daha fazla güçlendirilmesi çağrısı yaparak Avrupa'nın savunma endüstrisi ve teknolojik altyapısının güçlendirilerek daha sağlam ve talep edilir hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Macron'un Kiev'e geçmesi bekleniyor

Bu hafta Romanya ve Moldova'ya ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Fransa Cumhurbaşkanı'nın, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bölgedeki NATO varlığını güçlendirmek üzere Romanya'ya sevk edilen 500 Fransız askerini ziyaret edeceği belirtiliyor.

Fransa basını Macron'un, oradan Kiev'e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini açıkladı.

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