Macron’dan Ermenilere yardım

Dağlık Karabağ ve çevresindeki 7 ilde yerlerinden olan 120 bin kişiye yardımda bulunmanın insani görevleri olduğunu belirten Macron, en az 1 milyon Ermeni’nin de çok zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Bölgeye yardım götürecek ilk uçağın dün havalandığını söyleyen Macron, devlet ve fonun yardımlarını taşıyan ikinci uçağın da 27 Kasım’da yola çıkacağını dile getirdi. Fransız Ermeni Destek Fonu Başkan Yardımcısı Dossikian da “Azeri ordusunu” kınayan tek Batılı lider olan Macron’a teşekkürlerini sundu.