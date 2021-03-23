  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Miçotakis, ABD uçak gemisini ziyaret etti! Dikkat çeken Türkiye detayı

Başörtülülere ‘fahişe’ dediğin unutulmadı! Tetikçi Fatih Altaylı sözde kadın hakları savunucusu oldu

Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret
Dünya Macron'dan dikkat çeken Libya açıklaması
Dünya

Macron'dan dikkat çeken Libya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da istikrar sağlanmazsa Sahra Afrikası ve Ortadoğu'da istikrarın sağlanamayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 22:38:00 -
Macron'dan dikkat çeken Libya açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ve yardımcısı Musa el-Koni ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macron, Libya'nın istikrara kavuşması için Menfi ile pozitif diyalogları olduğunu ve çok iyi görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Macron, Fransa'nın Libya'yı desteklediğini ve bu konuda bu ülkeye ve halkına borcu olduğunu belirtti.

Libyalıların istikrarlı ülkede yaşamaya hakkı olduğunu kaydeden Macron, "Libya'da istikrar ve barış sağlanmazsa, ülkenizi ile bölgeyi istikrarsızlaştıran terör örgütleri ve kaçakçılar ortadan kaldırılmazsa, Orta ve Doğu Akdeniz, Sahel bölgesi ve Afrika'da barış olmaz." ifadesini kullandı.

Macron, Libya'da ateşkesin sağlanması gerektiğini ve yıl sonunda seçimlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Bu konuda Fransa'nın ve Avrupa'nın Libya'ya yardım edeceğini ifade eden Macron, bunun Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinde gündeme geleceğini aktardı.

Macron, Libya konusunda "Libya halkına hizmet eden ajanda" istediğini dile getirdi.

Nijer, Çad ve Mısır Cumhurbaşkanlarıyla Libya'yı görüşeceğini ifade eden Macron, 29 Mart'ta Fransa'nın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılacağını belirtti.

Menfi ise Libya'nın siyasi sürecine destek veren ilk ülkelerden birinin Fransa olduğunu ifade etti.

Macron ile Libya'nın istikrarını ve ateşkesi görüştüğünü aktaran Menfi, "İstediğimiz 24 Aralık'ta seçimleri düzenlemek." dedi.

Menfi, Macron ile irtibat halinde kalacaklarını söyledi.

Koni de Libya konusunda Fransa'nın sayesinde Avrupa'nın desteğini aldıklarını aktardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Altın ve dolardaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar mevcut kurdan dolar alınmaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunuyor.
Ankara'da hareketli saatler! Rus büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Gündem

Ankara'da hareketli saatler! Rus büyükelçi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Suriye'de düzenlenen son saldırıların ardından Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Rus Büyükelçi Ye..
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var
Aktüel

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM Otoyolu'nda iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay