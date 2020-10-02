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Dünya Macron'dan Cuma günü skandal sözler! Yine İslam'ı hedef aldı
Dünya

Macron'dan Cuma günü skandal sözler! Yine İslam'ı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Türkiye’den unutamayacağı bir tokat yiyen Fransa’nın küstah Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yine İslam’a saldırdı. Boyunu aşan açıklamada bulunan Macron "İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" deme cüretinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:20:00 - 2020-10-02 14:24:04
Macron'dan Cuma günü skandal sözler! Yine İslam'ı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı kışkırtarak savaş çıkarmanın peşinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin kararlı tutumu ile unutamayacağı bir tokat yedi.

Afrika’da yüzbinlerce insanı katleden sömürgeci Fransa’nın Cumhurbaşkanı, her zaman yaptığı gibi yine İslam’a ve Müslümanlara saldırdı.

Boyunu aşan açıklamalarda bulunan  Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde "ayrılıkçılık" üzerine düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İslam'a saldırdı

Yaptığı küstah konuşmada "Fransa'daki İslam'ı dış etkilerden kurtarmamız gerek" ifadelerini kullanan Macron, "İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" dedi.

Fransa'da bulunan imamlar için "reform" yapılacağını sözlerine ekleyen Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'in imamlarını eğitmesine son verileceğini ifade etti.

Macron, ibadethanelerin ve derneklerin çok daha sıkı bir şekilde denetleneceği belirtti. Macron’un İslam’ı hedef alan alçak sözleri ülkedeki Müslümanlardan büyük tepki çekti.

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Yorumlar

MEHMET DEMIRCI

kendini adamdan sayan macron un gazı ile 2.5 milyonluk ermenistan bile müslüman kanı akıtmayı göze alabiliyor ve bunu hak zannediyor 
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Ziya

Len sen önce mensup olduğun dine bak milyonlarca müslüman öldürdün sen kimsin ki yüce dinim hakkında konuşuyorsun ağzını topla yoksa o ağzını  
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