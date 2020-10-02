Macron'dan Cuma günü skandal sözler! Yine İslam'ı hedef aldı

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ı kışkırtarak savaş çıkarmanın peşinde olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin kararlı tutumu ile unutamayacağı bir tokat yedi.

Afrika’da yüzbinlerce insanı katleden sömürgeci Fransa’nın Cumhurbaşkanı, her zaman yaptığı gibi yine İslam’a ve Müslümanlara saldırdı.

Boyunu aşan açıklamalarda bulunan Emmanuel Macron, ülkesinin Yvelines bölgesindeki Les Mureaux komününde "ayrılıkçılık" üzerine düzenlenen bir toplantıda konuştu.

İslam'a saldırdı

Yaptığı küstah konuşmada "Fransa'daki İslam'ı dış etkilerden kurtarmamız gerek" ifadelerini kullanan Macron, "İslam, bugün dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir dindir" dedi.

Fransa'da bulunan imamlar için "reform" yapılacağını sözlerine ekleyen Macron, Türkiye, Fas ve Cezayir'in imamlarını eğitmesine son verileceğini ifade etti.

Macron, ibadethanelerin ve derneklerin çok daha sıkı bir şekilde denetleneceği belirtti. Macron’un İslam’ı hedef alan alçak sözleri ülkedeki Müslümanlardan büyük tepki çekti.