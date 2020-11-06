Macron’dan boykot çarkı

Mehmet Aydın

Hazreti Muhammed’e hakaret karikatürlerini özgürlük adı altında kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çark etti... Son dönemde İslam’a adeta savaş açıp, “Fransa İslamı”nı oluşturacaklarını söyleyen, ayrıca provokatör öğretmen Samuel Paty’nin sınıfta Hz. Muhammed’e hakaret karikatürlerini göstermesinin ardından öldürülmesiyle Müslümanlara saldırıların dozunu artıran Macron, yaşananlardan sonra geri adım attı.

İslam dünyasında infiale neden olan İslam peygamberi Hz. Muhammed’in karikatürlerinin kamu binalarına yansıtılması olayı sonrası Macron’un aldığı tepkiler ve ülkesine karşı uygulanan boykotlar nedeniyle geri adım atma kararı aldığı ve ilişkileri yumuşatmak için İslam ülkelerine özel temsilci göndereceği öğrenildi.

Avrupa basını yazdı

Avrupa basınından The Gurdian ve Euronews’te yayınlanan haberlerde, Macron’un İslam ülkeleri ile diyaloğu yumuşatmak için Müslüman ülkelere özel temsilciler göndermeyi planladığı aktarıldı. Fransa ile bu ülkeler arasındaki ilişkinin bozulmamasını isteyen Macron’un Türkiye ile de ilişkileri yumuşatmak için bir temsilci göndermeyi düşündüğü aktarıldı.

Al Jazeera sinyali vermişti

Geçtiğimiz hafta Al Jazeera’ya röportaj veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Müslüman dünyasındaki geniş çaplı tepkiler ve boykot kararları sonrasında ‘Karikatürlerin şoke edebileceğini anlıyorum’ diyerek geri adım sinyali vermişti. Röportajda Fransa’da bir derginin söylediği şeyin hükümetin pozisyonu olmadığını dile getiren Macron, “Bu karikatürlerle şok olabileceğimizi anlıyor ve saygı duyuyorum” ifadesini kullanmıştı.

Birçok ülke Fransız ürünlerini boykot etti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam karşıtı ifadeleri ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürleri desteklemesi nedeniyle Türkiye, Katar, Kuveyt, Pakistan, Sudan, Filistin, Fas, Cezayir, Endonezya, Malezya, Ürdün, Libya, Bangladeş, Irak ve İran gibi ülkeler, Fransız ürünlerine boykot uygulaması başlatmıştı.

Ayrıca neredeyse dünyanın hemen her ülkesinde yaşayan Müslümanlar bulundukları yerlerde eylemler yapıp, toplumsal ve bireysel olarak Fransız mallarına boykot kararı almış ve bunu uygulamaya koymuştu. İslam ülkeleriyle yıllık yaklaşık 100 milyar dolar ticareti bulunun Fransa yönetimi, boykotlar sonrası bu ekonomik kaybı telafi etmenin yollarını arıyordu.