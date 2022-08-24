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Dünya Macron'dan acı itiraf: Bolluk devri sona erdi!
Dünya

Macron'dan acı itiraf: Bolluk devri sona erdi!

Enerji sıkıntısı ve enflasyonla boğuşan Avrupa’da krizler durulmuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 16:27:00 -
Macron'dan acı itiraf: Bolluk devri sona erdi!

Enerji sıkıntısı ve enflasyonla boğuşan Avrupa’da krizler durulmuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "bolluk devri ve pervasızlığın sona erdiğini" belirterek bunlara karşı hükümete birlik olma çağrısında bulundu.

Macron, Elysee Sarayı'nda başlayan Bakanlar Kurulu öncesinde, iklim değişikliği ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küresel ısınmanın sonuçlarının apaçık hissedildiğine işaret eden Macron, bu yaz rekor düzeyde kuraklık seviyelerine çıkıldığını belirtti.

Macron, gelecek dönem için karamsar bir tabloya işaret ederek "pervasızlığın, savurganlığın ve bolluk devri"nin sona erdiğine, hükümetin buna karşı önlem alması gerektiğine dikkati çekti.

"Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz"

Son yıllarda yaşanan küresel olaylara ve buna karşı alınması gereken önlemlere ilişkin Macron, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız şey, düzenden ziyade daha çok büyük bir değişim ve kargaşa gibi... Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonlarını yaşıyoruz; ucuz, hiç bitmeyecek gibi olan ürünlerin, teknolojik bolluğun, toprağın, ham maddenin, suyun."

Macron, Fransa ve Avrupa için yeni bir dönemin başladığının altını çizerek halkta bu durumun endişeye yol açacağı gerekçesiyle hükümeti açık olmaya, teyakkuz halinde olmaya ve taahhütlerini yerine getirmeye davet etti.

Enflasyon

Fransa İstatistik Ajansı'nın açıkladığı verilere göre enflasyon Haziran'da enerji ve gıda maliyetlerindeki sert artışın etkisiyle yıllık yüzde 5,8'den yüzde 6,5'e yükseldi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahmini de bu yöndeydi. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,8 arttı, beklenti yüzde 0,9'du.

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