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Dünya Macron'a şok! Fransız helikopterine el koydular
Dünya

Macron'a şok! Fransız helikopterine el koydular

Ekvator Ginesi'nin hava sahasına izinsiz girdiği gerekçesiyle Fransız askeri helikopterine el koyduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 17:59:00 -
Macron'a şok! Fransız helikopterine el koydular

Ekvator Ginesi Televizyonu RTVGE'nin haberine göre, ülkenin liman şehri Bata'daki havalimanına inen Fransız askeri helikopterinin izinsiz uçuş yaptığı belirlendi.

Helikopter, hem uluslararası havacılık kurallarını ihlal ettiği hem de ulusal güvenliğe karşı suç işlendiği gerekçesiyle alıkonuldu. Operasyon sırasında helikopterdeki Fransız askerlerin de gözaltına alındığı ileri sürülüyor.

Fransa Yargıtayı, dün, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Obiang'ın Fransa'daki mallarına el konulmasını onaylamıştı.

Fransız mahkemesi, el konulan malların ülkeye iadesini kararlaştırılmıştı.

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