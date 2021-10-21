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Dünya Macron'a sert tepki! 'Sorumsuz ve kabul edilemez'
Dünya

Macron'a sert tepki! 'Sorumsuz ve kabul edilemez'

Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir’e yönelik açıklamalarını kınayarak, bunların “sorumsuz ve kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 01:43:00 -
Macron'a sert tepki! 'Sorumsuz ve kabul edilemez'

Arap Parlamentosu, yaptığı açıklamada, Cezayir'i ve geçmişini hedef alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Macron'un açıklamalarını "sorumsuz ve kabul edilemez" olarak nitelendiren Arap Parlamentosu, Fransa Cumhurbaşkanı'nı "kuvvetli" bir şekilde kınadığını duyurdu.

Açıklamada, "Arap Parlamentosu, Cezayir ve liderliğinin kimliği, tarihi mirası ve milyonlarca şahidinin kanlarıyla yazılmış kazanımlarına dokunacak her türlü suistimale karşı Cezayir’in yanındadır.” ifadelerine yer verildi.

Cezayir devletinin egemenliğine saygı duyulması ve iç işlerine müdahale edilmemesi noktasında çağrıda bulunulan açıklamada, Arap Parlamentosu'nun, “Cezayir’in Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun liderliğinde gelecek vaat eden demokratikleşme yoluna” desteğini yinelediği ifade edildi.

Macron'un Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Macron'un açıklamaları üzerine Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Macron'un yorumları, (1830-1962 yılları arasında) Fransız sömürgeciliğine karşı yiğit direnişle kendilerini feda eden 5 milyon 630 bin şehidin anısına kabul edilemez bir hakarettir." ifadesine yer verilmişti.

Cezayir'in, iç işlerine müdahale edilmesinin kesinlikle reddedildiğinin vurgulandığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için derhal ülkeye çağırdığı kaydedilmişti.

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