  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron'a bir tepki de Malezya'dan!
Dünya

Macron'a bir tepki de Malezya'dan!

Malezya'nın ana muhalefet lideri ve Halkın Adaleti Partisi Genel Başkanı Enver İbrahim, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." sözlerini eleştirerek "İfade özgürlüğü bazı sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanı Macron'un teşebbüs ettiği kışkırtıcı iftiralar, sorumsuz davranışlardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 13:54:00 -
Macron'a bir tepki de Malezya'dan!

Yazılı açıklama yayımlayan ana muhalefet lideri Enver, Macron'un sözlerini "saldırgan ve mantıksız" bulduğunu belirterek, "Söz konusu açıklama, içinde bulunduğumuz durumu düzeltmek yerine daha kötüye götürmektedir." ifadesini kullandı.

Hazreti Muhammed'i aşağılayan karikatürleri desteklediği için öldürülen Fransız öğretmen Samuel Paty cinayetini kınayan Enver, "İslam'ı saptıran eli kanlı yaratıkların işlediği cinayetleri savunamayız. Bu tür cinayetlere kurban giden Samuel Paty ve diğerleri için üzüntümü beyan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, dine hakaret etmenin ifade özgürlüğü olmayacağının altını çizerek, "İfade özgürlüğü bazı sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Cumhurbaşkanı Macron'un teşebbüs ettiği kışkırtıcı iftiralar, sorumsuz davranışlardır." ifadesini kullandı.

Macron'un, açıklamalarının Fransa'daki Müslümanları korkutarak "şeytanlaştırmayı" amaçladığını belirten Enver, "Müslüman dünya ne Fransa Cumhurbaşkanı'nın İslamofobik söylemleri ve iftiralarını hoş görmekte ne de kimseden ders almaya ihtiyaç duymaktadır." açıklamasında bulundu.

Enver İbrahim, Macron'un İslamofobik politikaları karşısında dünya Müslümanlarını, daha geniş bir İslami vizyon benimseyerek toparlanmaya çağırdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu
Gündem

Akit'in Acun Ilıcalı ve Seda Sayan haberi, uçkur düşkünü solak medyaya dert oldu

Uçkur düşkünü Solak medya, Acun Ilıcalı'nın yeni programını ve şarkıcı Seda Sayan'ın pespayeliğini gözler önüne seren Akit'i hedef aldı. ..
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay