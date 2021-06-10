Macron'a atılan tokata istenen ceza belli oldu

Fransa’da 8 Haziran günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Drome bölgesini ziyareti esnasında tokat atan Damien Tarel, hakim karşısına çıktı.

Drome departmanının başkenti Valence’de görülen mahkemede, 28 yaşındaki Damien Tarel, Macron'un güneydoğu Drome bölgesine yapacağı ziyaretten birkaç gün önce, cumhurbaşkanına yumurta veya kremalı turta atmayı düşündüğünü söyledi.

Haber kanalı BFM TV’nin anlık olarak yayınladığı mahkemede Tarel, "Macron'un ülkemizin çürümesini çok net bir şekilde temsil ettiğini düşünüyorum" diyen Tarel, “Macron'u gün doğumunda düelloya davet etseydim, karşılık vereceğinden şüpheliyim" ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki Tarel için kamu görevlisine saldırı suçundan en fazla üç yıl hapis ve 45 bin euro para cezası istendiği belirtildi.