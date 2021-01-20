Macron yönetimine ‘Beceriksiz’ tepkisi

Le Parisien’in haberine göre, Fransa’da hükümetin “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” adı altında çok sayıda camiyi kapatma adımından Montmagny’deki cami de nasibini aldı. Kentin Belediye Başkanı Patrick Floquet, “Bu caminin söz konusu nedenle kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı” diyerek kapatma emrinin arkasındaki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in hata yaptığını belirtti.



Beceriksizliğini kınıyorum



“Bu çok ciddi bir hata, hükümetin beceriksizliğini kınıyorum” diyen Floquet, caminin Aralık 2020’de incelendiğini ve bir sorunla karşılaşılmadığını kaydetti. “Polemik konusu olmayan bir camiydi” diyen Floquet, İçişleri Bakanının bölgede 5 yıl önce kapatılan bir camiyle Montmagny Camii’ni karıştırdığını ve yanlış ibadet yerine kapatma kararı uygulandığını anlattı.