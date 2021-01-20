  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Macron yönetimine ‘Beceriksiz’ tepkisi
Dünya

Macron yönetimine ‘Beceriksiz’ tepkisi

Fransa’da camisi kapatılan kentin belediye başkanından Cumhurbaşkanı Macron’a “beceriksizlik” eleştirisi geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:41:00 -
Macron yönetimine ‘Beceriksiz’ tepkisi

Le Parisien’in haberine göre, Fransa’da hükümetin “İslami ayrılıkçılıkla mücadele” adı altında çok sayıda camiyi kapatma adımından Montmagny’deki cami de nasibini aldı. Kentin Belediye Başkanı Patrick Floquet, “Bu caminin söz konusu nedenle kapatılmasını gerektirecek bir durum hiçbir zaman var olmadı” diyerek kapatma emrinin arkasındaki İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in hata yaptığını belirtti.

Beceriksizliğini kınıyorum

“Bu çok ciddi bir hata, hükümetin beceriksizliğini kınıyorum” diyen Floquet, caminin Aralık 2020’de incelendiğini ve bir sorunla karşılaşılmadığını kaydetti. “Polemik konusu olmayan bir camiydi” diyen Floquet, İçişleri Bakanının bölgede 5 yıl önce kapatılan bir camiyle Montmagny Camii’ni karıştırdığını ve yanlış ibadet yerine kapatma kararı uygulandığını anlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı
Siyaset

HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman hakkında tutuklama kararı

Terör soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan HDP Siirt Eski Milletvekili Hatice Kocaman'ın tutuklanmasına karar verildi.
Her evde var! Dinleniyor olabilirsiniz
Gündem

Her evde var! Dinleniyor olabilirsiniz

Siber güvenlik uzmanları, evlerde ve işyerlerinde bulunan modemlerde yer alan router cihazlarıyla ilgili çok kritik uyarılarda bulundu...
Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Kusura bakmasınlar ama çok beklerler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler: Kusura bakmasınlar ama çok beklerler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İl Kongreleri kapsamında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay