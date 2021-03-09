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Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye karşı diz çöken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında bir haber paylaşan Le Parisien gazetesi, Macron'un Türkiye ile ilişkileri yumuşatma kararı aldığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 21:29:00 -
Macron yenilgiyi kabul etti! Fransa'dan Türkiye manşeti

Fransa’da günlük olarak yayın yapan Le Parisien gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye ile ilişkilerini ‘yumuşatmasına’ değindi. Söz konusu haberde, Macron’un Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladığı vurgulanırken “Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı” ifadeleri yer aldı.

Fransız medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 5 ay sonra görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye ile ikili ilişkilerde yeni bir yol haritası izlemesinin ardındaki gelişmeleri yazdı.

Le Parisien'de değerlendirmelerde bulunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Bertrand Badie, aylar sonra gerçekleşen Erdoğan-Macron görüşmesine ilişkin 'önemli' detaylar olduğunu belirtti.

Badie, görüşmenin ardından birkaç neden yattığını ve Türkiye'nin gerçek bir bölgesel güç olduğunu vurguladı.

"Macron Türkiye ile çatışamayacağını anladı"

Türkiye'nin Ortadoğu, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika'daki gelişmelerin 'anahtarlarını elinde tuttuğunu' belirten Badie, "Macron Türkiye ile çatışmaya devam edemeyeceğini anladı" dedi.

"Müzakere kartı çatışmadan daha iyi"

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Badie, "Macron müzakere kartını oynamanın çatışmadan daha iyi olduğunu anladı. Sonuncu neden ise, gaz rezervlerinin tehdit altında olduğunu gören Kıbrıs ve Yunanistan dışında Avrupalı ortaklarımız Macron'un izinden gitmeye hazır değiller" dedi.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Artık Tūrkiye nin, Yanında Olanlar Kazanacak, Karşısında Olanlar Kaybedecek Hiç Şüphesiz ki.
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