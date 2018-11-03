Macron: Yaşadığımız süreç iki dünya savaşı arası döneme çok benziyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın yabancı güçlerin etkisiyle birlik ve dayanışma duygusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milliyetçilik duygusunun kıtayı 1930'lu yıllara götüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron, milliyetçilik hareketlerini cuzzam hastalığına benzeterek, "Şu anda yaşadığımız sürecin iki dünya savaşı arası döneme çok benzemesi beni adeta beynimden vuruyor" diye konuştu.

Polonya ve Macaristan'da yükselen aşırı sağcı hükümetlerin Brüksel ile çarpıştığını ve İtalya'da da benzer popülist siyasi eğilimlerin güç kazandığının altını çizen Macron, "Korkularla, milliyetçi savlarla ve ekonomik krizin sonuçlarıyla bölünmüş bir Avrupa’da, Birinci Dünya Savaşı’ndan 1929 krizine dek Avrupa’nın hayatına egemen olan neredeyse her şeyin yöntemsel olarak yeniden telaffuz edildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Macron ayrıca gelinen noktanın akıllarda yer edinmesi gerektiğini belirterek, bu düşüncelere karşı savaşılması çağrısı yaptı.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişini ilan eden Ateşkes Günü Anmaları için ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in de aralarında yer aldığı liderleri Paris’te ağırlayacak olan Macron, etkinlik öncesinde verdiği söyleşide Avrupa’yı bölünme tehlikesinin beklediğini kaydetti. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca tarihten ders çıkarılması gerektiğinin altını çizerek Avrupa'nın çok yönlü ve dayanışma içerisinde olması için çaba sarf edeceğini söyledi.

Popülaritesi düştü

Öte yandan Vivavoice'un yaptığı son ankette Macron'un popülaritesinin Ağustos ayından bu yana yüzde 10 oranında gerileyerek yüzde 26'ya düştüğü kaydedildi. Ekim 19-22 tarihleri arasında yapılan ankete göre her üç Fransız vatandaşından ikisi Macron hakkında olumsuz görüş bildirdi.

Kaynak: Euronews