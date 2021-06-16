  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kim Jong-un son görüntüsü herkesi şok etti!
PKK'ya bir darbe daha! Öldürüldüler
Fitch'den kritik dolar açıklaması
O uzmandan korkutan uyarı: 'Akdeniz de risk altında'
Gündem Macron Samimi ise Müslümanlara ayrımcılığa son versin!
Gündem

Macron Samimi ise Müslümanlara ayrımcılığa son versin!

İslam karşıtı söylemlerini çıkardığı ayrımcı yasalarla destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmede İslam karşıtı olmadığını ve yanlış anlaşıldığını dile getirerek nedamet getirdi. Macron’un bu sözleri üzerine Akit’e konuşan siyasetçiler, “Macron sözünde samimiyse Fransa’da Müslümanlara baskıyı durdursun, ayrımcılığa son versin” dediler.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 09:30:00 -
Macron Samimi ise Müslümanlara ayrımcılığa son versin!

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Batı’nın ciddi manada İslam karşıtı söylemleri var. Batılı yöneticiler dillerine doladıkları İslam karşıtı söylemler ile kendi halklarını da kışkırtıyorlar. Bugün dünya üzerinde İslam’a karşı yapılan bütün saldırıların temeline baktığınız zaman aslında hep Batı ülkelerinin liderlerinin söylemleri ön plana çıkıyor. Bu konuda Fransa’da ve Cumhurbaşkanları Emmanuel Macron ilk sırada yer alıyor. Macron’un Cumhurbaşkanımıza böyle bir açıklama yapması İslamofobi’nin durdurulması için olumludur. Ancak Macron bu söylemlerini devam ettirmesi gerekiyor. Kendi iç siyasetinde de bu söylemlerini eyleme dökmesi gerekiyor. Yani Macron söylemlerinde samimiyse kendi ülkesinde Müslümanlara karşı uyguladığı ayrımcılığa son vermelidir” dedi.

“Macron seçmeninin gözünü boyuyor!”

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da, “Batılı liderler kendi ülkelerinde konu Türkiye ve İslamiyet olunca aslan kesiliyorlar. Ancak bu tür uluslararası toplantılarda Cumhurbaşkanımız ile yaptıkları ikili görüşmelerde daha sakin oluyorlar. Yaptıkları hata karşısında ezik bir duruma düşüyorlar, bir nevi özür diliyorlar. Bu durumu Cumhurbaşkanımıza anlatması çok manidardır. Baktığınız zaman Biden’ın Cumhurbaşkanımızın özel olarak yanına kadar gitmesi de çok büyük bir olaydır. Demek istediğim Türkiye güçlü oldukça bu ülkeler sadece kendi içlerinde aslan kesilirler. Sadece kendi seçmenlerinin gözünü boyarlar. Haklı olduğumuz noktada kurduğumuz baskı her zaman başarı getirmiştir. Ancak Cumhurbaşkanımızın yanında Müslümanlar ile ilgili yanlış anlaşıldığını söyleyen Macron, bu söylemlerini icraata dökerek samimi olduğunu göstermelidir” şeklinde konuştu.
Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

432

evet doğru camileri kuran kurslarını kapatmasın islam halkının ibadet özgürlüğüne saygı duysun
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay