Macron Samimi ise Müslümanlara ayrımcılığa son versin!

Oğuzhan Gültekin Ankara

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, “Batı’nın ciddi manada İslam karşıtı söylemleri var. Batılı yöneticiler dillerine doladıkları İslam karşıtı söylemler ile kendi halklarını da kışkırtıyorlar. Bugün dünya üzerinde İslam’a karşı yapılan bütün saldırıların temeline baktığınız zaman aslında hep Batı ülkelerinin liderlerinin söylemleri ön plana çıkıyor. Bu konuda Fransa’da ve Cumhurbaşkanları Emmanuel Macron ilk sırada yer alıyor. Macron’un Cumhurbaşkanımıza böyle bir açıklama yapması İslamofobi’nin durdurulması için olumludur. Ancak Macron bu söylemlerini devam ettirmesi gerekiyor. Kendi iç siyasetinde de bu söylemlerini eyleme dökmesi gerekiyor. Yani Macron söylemlerinde samimiyse kendi ülkesinde Müslümanlara karşı uyguladığı ayrımcılığa son vermelidir” dedi.

“Macron seçmeninin gözünü boyuyor!”

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ da, “Batılı liderler kendi ülkelerinde konu Türkiye ve İslamiyet olunca aslan kesiliyorlar. Ancak bu tür uluslararası toplantılarda Cumhurbaşkanımız ile yaptıkları ikili görüşmelerde daha sakin oluyorlar. Yaptıkları hata karşısında ezik bir duruma düşüyorlar, bir nevi özür diliyorlar. Bu durumu Cumhurbaşkanımıza anlatması çok manidardır. Baktığınız zaman Biden’ın Cumhurbaşkanımızın özel olarak yanına kadar gitmesi de çok büyük bir olaydır. Demek istediğim Türkiye güçlü oldukça bu ülkeler sadece kendi içlerinde aslan kesilirler. Sadece kendi seçmenlerinin gözünü boyarlar. Haklı olduğumuz noktada kurduğumuz baskı her zaman başarı getirmiştir. Ancak Cumhurbaşkanımızın yanında Müslümanlar ile ilgili yanlış anlaşıldığını söyleyen Macron, bu söylemlerini icraata dökerek samimi olduğunu göstermelidir” şeklinde konuştu.

