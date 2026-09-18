Macron, Rusya'nın hibrit tehdidine karşı kritik altyapıya yeni koruma planı istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Avrupa ülkelerine ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidinin son haftalarda yoğunlaştığını söyledi ve kritik altyapıları dron ile siber saldırılara karşı koruyacak yeni bir plan hazırlanmasını hükümetten istedi.

Macron, ülke güvenliğini ve ekonomiyi etkileyen uluslararası gelişmeleri görüşmek için siyasi liderleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda topladı. Başbakan Sebastien Lecornu'nun da katıldığı kapalı toplantıda, parlamentoda temsil edilen partilerin liderleri, cumhurbaşkanı adayları ve temsilcileri ile iç ve dış istihbarat servislerinin, askeri istihbaratın ve enerji yönetiminin üst düzey isimleri yer aldı.

Toplantının ardından kamera karşısına geçen Macron, Fransa'nın önündeki iki temel konuyu Avrupa'da artan Rus hibrit tehdidi ve Orta Doğu'daki savaşın ağırlaştırdığı enerji krizi olarak sıraladı.

"Hiç kimse riskin dışında değil"

"Rus saldırganlığının ve Avrupa'ya yönelik tehditlerinin niteliği değişiyor" diyen Macron, yolcu trenine düzenlenen dron saldırısını, Almanya'daki Leipzig Havalimanı'nda Rusya'nın sorumlu tutulduğu saldırı girişimini, Danimarka açıklarında bir fırkateynin yakınında yaşanan olayı ve Avrupa hava sahalarındaki ihlalleri örnek gösterdi. Leipzig'deki girişimin ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Fransız lider, "Leipzig'de yaşananlar, başka herhangi bir Avrupa kentinde de yaşanabilir. Hiç kimse riskin dışında değil" dedi.

Macron, "Son haftalarda Rusya'nın Avrupalılara ve Fransa'ya yönelik hibrit tehdidi yoğunlaştı. Amaç bizi korkutmak ve Ukrayna'ya verdiğimiz desteği engellemektir. Sonuç tam tersi olacaktır. Biz korkmuyoruz, çünkü biliyoruz ki bugün ve yarınki güvenliğimiz Ukrayna'da tehlikede" ifadelerini kullandı. Fransız Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Fransa'ya yönelik hibrit saldırılarının "cevapsız kalmayacağını" söyledi.

Güvenlik tedbirlerinin de artırılacağını açıklayan Macron, hükümetten istediği yeni planın kritik altyapılarla birlikte savunma sanayisinin en hassas tesislerini de kapsayacağını aktardı. Fransa'nın daha önce siber saldırıların ve bilgi operasyonlarının hedefi olduğunu hatırlatan Macron, "Risk gerçek ve tehdit seviyesi yükseldi" ifadesini kullandı.

Motorin 2.39 Euro'yu aştı, bazı istasyonlarda 3 Euro sınırı

Toplantının ikinci ana gündemi enerji krizi oldu. Fransa'da motorinin ortalama litre fiyatı 2.39 Euro'yu aşarak tarihi seviyeye çıktı; bazı istasyonlarda fiyatlar 3 Euro sınırına dayandı. "Pompadaki fiyatlar tarihi seviyelere ulaştı" diyen Macron, artışın çok sayıda vatandaşın ciddi şekilde sıkıntı yaşamasına yol açtığını ve satın alma gücü üzerindeki baskıyı büyüttüğünü söyledi. Macron, artışın iç siyasi kararlardan değil uluslararası gelişmelerden kaynaklandığını savundu: "Bu durum tamamen savaşların ve uluslararası koşulların sonucu."

Dünya enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin ciddi biçimde azaldığını belirten Macron, "Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. Yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşma yok ve geçişler birkaç hafta öncesine göre daha da kötü durumda" dedi. Boğazın barışçıl biçimde yeniden açılması için diplomatik girişimlerin sürdüğünü söyleyen Macron, anlaşma sağlanması halinde tanker ve konteyner gemilerinin güvenli geçişine destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Macron, Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Suudi Arabistan'daki Yanbu güzergahının da saldırılardan etkilendiğini, bu hat üzerinden taşınan petrol miktarının önemli ölçüde düştüğünü açıkladı. Yanbu'ya ulaşan boru hattının daha önce birkaç milyon varil eşdeğerinin aktarılmasını sağladığını, tesislere yönelik saldırıların ardından bu hacimlerin ciddi şekilde azaldığını aktaran Macron, Rusya ve Ukrayna'daki enerji altyapılarının tahrip edilmesinin de ham petrol, motorin, uçak yakıtı ve doğal gaz fiyatlarındaki küresel baskıyı artırdığını söyledi.

Irak'tan Doğu Akdeniz'e enerji koridoru arayışı

Paris yönetimi, enerji arzını güvenceye almak için alternatif güzergahlar ve yeni tedarik imkanları üzerinde çalışıyor. Macron, Irak'tan Doğu Akdeniz'e uzanabilecek enerji koridorlarına ilişkin çalışmaları Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin yanı sıra Ürdün Kralı II. Abdullah ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüştüğünü aktardı. Macron, "Ürdün ve Lübnan, Suriye ile birlikte Irak gazının çıkışını güvence altına almak açısından kritik ülkeler arasında" dedi. Fransa ayrıca Suudi Arabistan ve Mısır üzerinden Körfez'deki doğal gazın ve rafine petrol ürünlerinin Doğu Akdeniz'e ulaştırılmasını sağlayabilecek alternatifler üzerinde çalışıyor.

Macron, son haftalarda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Irak Başbakanı, Katar Emiri, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Nijerya Cumhurbaşkanı ile enerji tedarikini görüştüğünü belirtti. Fransa'nın önceliğini "motorin, uçak yakıtı ve doğal gaz" olarak sıralayan Macron, pazar günü Saint-Pierre-et-Miquelon'da Kanada Başbakanı Mark Carney ile petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretini ele alacağını açıkladı.

"Önümüzdeki haftalarda enerji konularına ayrılmış bir G7 toplantısı gerçekleştireceğiz" diyen Macron, "Stratejik rezervlerin serbest bırakılması seçeneklerini değerlendireceğiz" ifadesini kullandı. Fransa ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan doğal gaz stoklarının güçlendirilmesi, ithalat kapasitesinin korunması ve rafinerilerin daha fazla üretim yapabilmesi için yeni adımlar isteyecek.

"Bu para Fransızların parası"

Akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş, Fransa'da vergilerin düşürülmesi, fiyatların dondurulması ve hanelere yeni mali destek sağlanması yönündeki talepleri de artırdı. Macron bu seçenekleri tamamen dışlamadı, ancak kamu maliyesinin durumuna dikkat çekti. Covid-19 salgını ile önceki enerji krizlerinde Fransız hanelerinin korunması için büyük miktarda kamu kaynağı kullanıldığını hatırlatan Macron, yeni geniş kapsamlı desteklerin ya bütçe açığını ya da vergi yükünü artıracağını söyledi.

"Bir noktada Fransızlara karşı tutarlı ve dürüst olmak gerekiyor" diyen Macron, "Bu para Fransızların parası. Sonunda ya daha fazla açık ya da daha fazla vergi anlamına gelir" ifadesini kullandı. Balıkçılara, çiftçilere ve yakıta yoğun biçimde bağımlı sektörlere yönelik yardımların gerektiğinde uyarlanabileceğini belirten Fransız lider, yoğun araç kullanan yaklaşık 3 milyon kişiyi ilgilendiren destek mekanizmasının da ele alınacağını aktardı.

Fransa'nın kamu borcu 2026'nın ilk çeyreğinde 3 trilyon 536,1 milyar Euro'ya, borcun milli gelire oranı yüzde 117.5'e ulaştı. Hükümet, bütçe açığını azaltmak amacıyla 2027 bütçesinde yaklaşık 54 milyar euroluk tasarruf üzerinde çalışıyor.

Akaryakıt fiyatlarının yeni bir toplumsal tepkiye yol açıp açmayacağı sorusuna Macron, gösterilerin "her zaman meşru" olduğu yanıtını verdi; mevcut artışların hükümet politikalarından değil uluslararası krizlerden kaynaklandığı savunmasını yineledi. Fransızlara birlik çağrısı yapan Macron, "İçinden geçtiğimiz durum ciddi. Uluslararası durum ve maruz kaldığımız savaşların sonuçları nedeniyle ciddi" dedi.

Macron, hükümetin kısa vadede kritik altyapıları korumayı ve enerji arzını güvence altına almayı, daha uzun vadede ise Fransa ile Avrupa'nın dış enerji bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söyledi.