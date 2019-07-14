Macron resmen açıkladı! ABD'den sonra Fransa da Uzay Komutanlığı kuruyor
Danold Trump’ın “Uzay Kuvvet Komutanlığı” kurma fikrinin ardından, Fransa da “Uzay Komutanlığı” kuracağını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Macron, Fransız Hava Kuvvetleri bünyesinde kuracağı komutanlıkla Fransa’nın uzaydaki eksiklerini gidermeyi planlıyor.14 Temmuz 2019 Pazar 18:43
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulmasına yönelik çalışmaları başlatmak amacıyla kararname imzalamasını takiben, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan da bir açıklama geldi. Bastille Günü Ulusal Kutlamaları’nda konuşan Macron, Fransız Hava Kuvvetleri bünyesinde bir Uzay Komutanlığı kuracaklarını duyurdu.
Macron’un amacı uzay yarışında geri kalmamak
Uzayı gerçek bir ulusal güvenlik sorunu olarak niteleyen Macron, “Uzaydaki durum hakkında bilgimizi artıracağız. Uydularımızı daha aktif bir şekilde koruyacağız.” diye konuştu. Fransa’nın, bazı uydularının yenilenmesini, elektromanyetik izleme uydularının faaliyete geçirilmesini ve mekansal bir radar gözetim sisteminin geliştirilmesini kapsayan uzay planı için, 2019-2025 yılları arasında 4 milyar dolarlık bir harcama yapması planlanıyor. Paris Air Show’da tanıtılan yeni nesil askeri uyduların da uzay mücadelelerinde kullanılması bekleniyor.
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