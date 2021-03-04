“Macron, Müslümanlar’a karşı kışkırtıyor”

Münübe Yılmaz

Financial Times, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlar hakkında yanlış açıklamalar yaparak, halkı kışkırttığı iddiasını araştıracak. Macron’un Kasım ayında FT’de yayınlanan bir mektupta, Fransa’nın bazı bölgelerinde, üç veya dört yaşındaki küçük kızlara zorla peçe takıldığını yazdığı iddiası üzerine, Financial Times’in editöryal şikayetlerle ilgilenen avukatı Greg Callus inceleme başlattı. Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen Müslüman bir okur tarafından yapılan şikayeti sonrasında FT’nin yönetici editörü Suzanne Blumsom, okura cevaben Macron’un mektubunun “önemli yanlışlıklar, yanıltıcı ifadeler veya çarpıtmalar” içermediğini belirten bir yazı gönderdi. Okurun şikayetini tekrarlayarak “Macron’un nefret yayan mektubunu haklı çıkarmak için kanıt talep ettiniz ve bunun üzerinden üç ay geçti. Bu skandalla ilgili tarafsız bir rapor yayınlamanız gerekiyor” demesi üzerine FT’nin avukatı Callus, şikayeti yeniden inceleyerek kararı kısa süre içerisinde bildireceğini aktardı. Macron ise FT’de yayınlanan mektuptaki ifadelerinin yanlış aktarıldığını söylerek Müslümanları halkın gözünde etiketleterek, korku ve şüphe iklimi yaratmakla suçlandığını duyurdu.