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Macron itiraf etti: Batı'nın sonu geldi!

Dünya arenasında yeni ülkelerin güçlendiğini itiraf eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının sonunu görüyoruz. Koşullar değişiyor." dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
Macron itiraf etti: Batı'nın sonu geldi!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı ülkelerinin üstünlük döneminin, küresel jeopolitik değişimler nedeniyle sona yaklaştığını belirtti. Fransa büyükelçilerine konuşan Macron, “Batı’nın dünya üzerindeki hegemonyasının sonunu görüyoruz. Koşullar değişiyor” dedi.

"Yeni ülkeler güçleniyor"

Bugün dünya arenasında “yeni ülkelerin” güçlendiğini dile getiren Fransız lider, “Çin ilk sıralara yerleşti, Rusya da stratejisinde büyük başarılar elde ediyor” diye kaydetti.

Dikkat çeken Rusya çıkışı

Rusya olmadan Avrupa’da yeni güvenlik mimarisinin inşaatının mümkün olmadığını, bu yüzden Moskova ile ilişkilerin “yeniden ve derinden düşünülmesi” gerektiğini söyleyen Macron, “Rusya ile daha barışçıl ilişkiler elde edemezsek ve ilişkilerimize açıklık getiremezsek Avrupa kıtası hiçbir zaman istikrarlı olmayacak, biz hiçbir zaman güvende olmayacağız” dedi.

Paris ve Moskova’nın birlikte dünya için “yararlı bir şeyler” yapması gerektiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı, aksi takdirde Avrupa’nın ABD ve Rusya arasındaki stratejik mücadele için sahne rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.

"Avrupa için hiç iyi olmaz"

Rusya’yı Avrupa ülkelerinden uzaklaştırmanın büyük hata olduğunu vurgulayan Macron, “Bu, Rusya’nın Çin ile ittifak yapmasına yol açabilir. Bu hiç de Avrupa’nın çıkarına değil” diye ekledi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:30
  1. Batı
  2. Batı hegemonyası
  3. Emmanuel Macron
  4. Fransa
  5. Rusya
  6. Çin
  7. Avrupa

YORUM YAZ

  • kapitalislamcilara, süslümancılarakapitalislamcilara, süslümancılara23 dk önce
    Batı'nın sonu geldiği için İslam dünyasının zenginleri afiyetle, zevkle, gösterişle batı malı tüketiyorlar. Mesela Coca Cola fabrikası açıyorlar. Mercedes'e biniyorlar..... Fakirleride ülkelerindeki fakirlikten, açlıktan, adaletsizlikten, savaşlardan kaçmak için boğularak ölmeyi göze alarak batıya göç ediyor! Batı Türk vatandaşlarına vizeyi neden kaldırmıyor dersiniz?
  • TOZERTOZER30 dk önce
    Batının sonu 40 yıl önce de gelmişti. 40 yıl sonra da bu cümleleri sizden okuyacağız. Kulakları çınlasın, sayın Abdurrahman Dilipak Amerikanın yıkılmasına bir hafta kaldı diyeli 50 sene oldu. Bugün de zaman zaman aynı şeyleri söylüyor. Allah ömür verirse 50 sene sonra da Amerikanın ve batının bitmesine az kaldı haberlerini yazacaksınız. Başka türlü sağ gösterip bizi Afganistan'a çeviremezsiniz. Allah Ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürüklenmesine izin vermesin inşallah.
  • maraşlımaraşlı35 dk önce
    Ne olacaktı ya servetiniz altındaki mazlum kanlarında boğulacaksınız. Bedel ödemeye hazır olun , sıra sizde şımarıkların sonu hep aynı

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