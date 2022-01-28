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Dünya Macron ile Putin Ukrayna'yı görüştü
Dünya

Macron ile Putin Ukrayna'yı görüştü

Fransa Devlet Başkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan açıklamaya göre; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna krizini görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 16:50:00 -
Macron ile Putin Ukrayna'yı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüştü. Elysee Sarayı'ndan telefon görüşmesine ilişkin detaylı açıklama henüz yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Macron hafta içinde yaptığı açıklamada Putin ile görüşme gerçekleştirme amacının, Ukrayna ve Rusya arasındaki genel durumu değerlendirmek, konu hakkında netlik kazanmak ve diyalog kurmak olduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Macron ayrıca bu akşam yerel saatle 19.00'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian bu sabah Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riski bulunduğu uyarısında bulunmuştu

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