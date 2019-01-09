Macron, ‘Fransa İslâmı’ saçmalığında kararlı

Münübe Yılmaz

Müslümanları kontrol altına almak ve istediği şekilde yönlendirmek için 1905 tarihli laiklik yasasında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanan Fransa, bu kapsamda yeni bir adım attı. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Macron, “Fransa İslamı” adı verilen ucube projeyi hayata geçirmek için, “laiklik kanununda yapılacak değişiklikler konusunda görüşlerini alma” kılıfıyla ilk defa Fransa İslam Konseyi (CFCM) üyeleri ile görüştü. Macron, geçtiğimiz aylarda da valilere Müslümanlar tarafından kurulan dinî ve kültürel derneklerle sözde müzakere toplantıları düzenlemeleri talimatı vermiş, bu talimat, yaklaşık 6 milyon Müslüman Fransızın tepkisine sebep olmuştu.