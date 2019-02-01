Macron: Ben de Sarı Yelekli'yim!

BFM TV, Paris Match, Le Figaro'dan gazetecilerle bir sohbet toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sarı Yelekli olmak demek daha az milletvekili istemek, emeğinin karşılığında daha fazla ücret talep etmekse, ben de bir Sarı Yelekli'yim" dedi.

Militanlar sızdı

Sarı Yelekliler'den, "Belli bir iddiası ve lideri yok… Başlamasından bu yana çeşitli dönüşümlerden geçti." diye söz eden Macron, diğer yandan bu harekete 'Fransa'daki kurumların yıkımını isteyen 40 bin-50 bin militanın sızdığı' iddiasını ortaya attı.

Her referanduma varım, servet vergisi hariç

'Macron, yurttaşın herhangi bir yasa teklifinin 700 binden fazla imza toplaması halinde hükümetin onayı gerekmeksizin meclis tarafından son şekli verilerek referanduma sunulması önerisine ilişkin Yurttaşlar Girişimi Referandumu (RIC) hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Referandum ihtimaline açık olduğunu, ama aynı zamanda halkın oyunun parlamentonun kararlarını geçersiz hale getirmesini istemediğini dile getiren bankerlikten gelme Fransa lideri, kendisi tarafından kaldırılan ve zenginlerin daha fazla vergi ödemesini sağlayan 'servet vergisi' konusunda referandum istemediğinin altını çizdi.

Lakabı 'zenginlerin cumhurbaşkanı'

Bu yüzden Fransa'da 'zenginlerin cumhurbaşkanı' lakabıyla anılan Macron, diğer tekliflere ise açık olduğunu söyledi.

Macron yönetimi, ne yapsa frenleyemediği Sarı Yelekliler'e karşı, gösterileri izinsiz yapanların, yüzlerini kapayanların ve şiddet eylemlerine başvuranların sert şekilde cezalandırılmasına yönelik yeni bir yasa çıkarmaya hazırlanıyor. Ancak bu da yeni bir tartışma başlattı ve Macron taraftarlarının bile 'yurttaşların hak ve özgürlüklerine tehdit' diye tepkisini çekti.

Macron: Korktum!

Macron ise Fransız medyası karşısında, "Bu (iktidardaki) 20 aydan çok şey öğrendim. Beni korkuttu." ifadesini kullandı.