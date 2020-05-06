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Spor

Maçlar seyircisiz mi oynanacak? TFF Başkanı açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 14:56:00 -
Maçlar seyircisiz mi oynanacak? TFF Başkanı açıkladı!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, düzenlediği basın toplantısında Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ve amatör liglerin 12-13-14 Haziran haftasında başlatacaklarını söyledi.

Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanıp oynanmayacağına dair uzun süredir belirsizliğini koruyan konuya da son noktayı koydu ve tüm maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

"Maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak"

Kulüplerin gelirlerinin azalmasına rağmen seyircisiz oynama kararı aldıklarını belirten TFF Başkanı, "Türkiye'de 11 Mart'ta ilk vakanın görünmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık. İlk ölüm vakasından sonra da ligleri erteledik. Gördük ki bundan sonraki maçlar da seyircisiz oynanacak. Virüs olayından dolayı kulüplerin geliri azalıyor. Reklam gelirleri yok, maçlar bundan sonra da seyircisiz oynanacak, sponsorlar azalıyor, tüm bunların kapsamında kulüplerin geliri düşüyor" ifadelerini kullandı.

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