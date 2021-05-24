  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya'dan Google'a yaptırım uyarısı
Binali Yıldırım'dan oğlu Erkan Yıldırım için yeni açıklama
Örgütün mahrem yapılanmasına operasyon!
Beyoğlu'nda silahlı saldırı
Spor Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?
Spor

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Maçlara seyirci alınacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 sezonunda müsabakalara seyirci alınmadı. Futbolseverler gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Peki, maçlara ne zaman seyirci alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 15:20:00 -
Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun süredir lig maçlarına seyirci alınmıyor. Yeni sezon öncesinde maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Seyircili maçlara ilişkin Özdemir, “Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz” dedi.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Spor

Galatasaray Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı
Siyaset

Sedat Peker'in arkasında olan ülkeyi açıkladı! Çarpıcı İmamoğlu detayı

Mısırlı gazeteci Sabır Meşhur, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in arkasındaki ülkenin Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu ve Peker'in ..
Sosyal medyayı salladı
Medya

Sosyal medyayı salladı "Kuruluş Osman'ın efsane ismi öldü"

İlgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 60. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kara Şaman Togay’ın tuzağına düşen Bamsı Bey’..
Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti
Dünya

Venezuela liderinden çok sert tepki! Maduro teklifi reddetti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kolombiya'nın sınırları açma teklifine çok sert çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay