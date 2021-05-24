Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?
Maçlara seyirci alınacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle 2020-2021 sezonunda müsabakalara seyirci alınmadı. Futbolseverler gelecek sezon maçların seyircili oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. Konu hakkında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu. Peki, maçlara ne zaman seyirci alınacak?
Koronavirüs salgının sebebiyle ülkemizde uzun süredir lig maçlarına seyirci alınmıyor. Yeni sezon öncesinde maçların seyircili oynanıp oynanmayacağı merak ediliyor. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanacak?
Maçlar ne zaman seyircili oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Seyircili maçlara ilişkin Özdemir, “Ağustos ayının ortasında başlatacağımız ligi, kademeli olarak seyircili oynamak istiyoruz. Hedefimiz seyircili oynatmak. Belli sayıda seyircili oynatırsanız, o yetki kulüplerde olacaktır. Biz de TFF olarak rahat edeceğiz. Ana hedefimiz, sayılar düşmeye devam ederse, aşılama sistemi başarılı olursa, maçları düşük kapasitede seyirciyle oynatmak istiyoruz” dedi.