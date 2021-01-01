Maçka'dan Tokyo'ya... Tüyleri diken diken eden Eren Bülbül-Ferhat Gedik filmi

Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle ölümsüzleştirilecek. 2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül’ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren’in sosyal medya hesabından paylaşıldı.

TRT, Eren Bülbül’le birlikte şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’e ‘iyi ki varsınız’ diyebilmek adına hayatlarını konu edinen sinema filminin çekimlerine başladı.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren”

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” ismiyle beyaz perdeye taşınacak filmin duygulandıran ilk tanıtımını TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, “Eren Bülbül’ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül’ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın. #iyikivarsınEren” ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

2021 yılında vizyona girecek

TRT ve gişe rekortmeni "Ayla", "Müslüm" ile "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" gibi başarılı yapımlara imza atan Mustafa Uslu tarafından hazırlanan “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” sinema filminin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, müziklerini ise Fahir Atakoğlu yapıyor.

PKK’lı teröristlerle, kahraman Mehmetçik’in girdiği çatışmada hayattan kopan Eren Bülbül ve onu korumak için vücudunu siper ederek şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen film 2021 yılında vizyona girecek.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik Türkiye'yi yasa boğmuştu

Trabzon'un Maçka ilçesi 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını güvenlik güçlerine ihbar ederek çıkan çatışmada korkusuzca Mehmetçik’in yanında duran 15 yaşındaki Eren Bülbül ve onu kurşunlardan korumak için üzerine atlayıp siper olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehit edilmişti.