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Spor Maçın ardından konuştu: Tepkiler anlamsız
Spor

Maçın ardından konuştu: Tepkiler anlamsız

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenen Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam maçın ardından konuşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 23:57:00 -
Maçın ardından konuştu: Tepkiler anlamsız

TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Altınordu'ya elenen Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Sağlam, maçın ardından yayıncı kuruluşa şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda bu durumlarda fatura antrenörlere kesiliyor. Biz elimizden geleni yaptık. Gecemizi, gündüzümüze kattık. Namussuzluk ve ahlaksızlık yapmadık. Tepkiler anlamsız. Altınordu'yu tebrik ediyoruz."

"Samsunspor'da 12 senem geçti. Milyon dolarlar kazandırarak gittim. Daha sonra tekrar geldim. Yeri geldi cebimizden para verdik, oyuncuların primlerini ödedik. Samsunspor'un benim için önemini anlatıyorum. Ancak hakaretler onur kırıcı ve üzücü."

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