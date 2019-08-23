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Maçın ardından

- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:"Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti"

23 Ağustos 2019 Cuma 23:49
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımının Beşiktaş'a 3-0 yenildiği maçta hücumda üretkenlik sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.

Tuna, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sonuçlarda zaman zaman oyuna değil oyuncuya takıldıklarını belirterek, "İlk yarı çok boş alan bulduk. Pas arasını iyi yaptık, ikili mücadele oranını yükselttik. Geçen yıldan kalan kötü hafızamız var. Atak pozisyonlarında yaşadığımız üretkenlik sıkıntısı bugün de devam etti. İlk yarıda gösterdiğimiz performansla maç farklı yere gidebilirdi." dedi.

Ligin ilk 2 haftasında puan alamadıklarını hatırlatan Tuna, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beşiktaş'ın oyunundan yararlanamamanın öz eleştirisini içeride çok yaptım. Göztepe adına yapacaklarım var. Çok üzgünüm. Ortaya çıkan sonucun bu olmaması gerektiğini düşünüyorum. Göztepe'nin nelere ihtiyacı olduğunu bilmek için açıkçası teknik direktör olmaya gerek yok. Sezon başında göndermeyi düşündüğümüz bir-iki oyuncuyu Beşiktaş karşısında ilk 11'de oynattık. Yöneticiler neler olduğunu biliyor. Kulübün yapısını düşünerek çalışmalar yapıyorlar."

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut için yapılan protestoya değinen Tuna, "Kadınlar bizim her şeyimiz. Onları mutlu edemediğimizde mutlu olamıyoruz. Hayatın utanç tabloları var. Bu insanlığın utanç tablosuydu. Kendi adıma özür diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:49
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG
  5. Tamer Tuna

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