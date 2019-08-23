0553 313 94 23

Maçın ardından

- Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup:"Kazanmak ve oyunumuzu düzeltmek önemliydi. İyi oynadık. Bu da skora yansıdı"- "Abdullah hoca geriden oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu benim sevdiğim bir tarz. Takıma da inşallah iyi yansır"

23 Ağustos 2019 Cuma 23:40
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 2. haftasında ağırladığı Göztepe'yi 3-0 yenen Beşiktaş'ta milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, iyi bir oyunla mücadeleden galip ayrılmalarının önemli olduğunu belirtti.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında kötü bir oyunla 3-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "Kazanmak ve oyunumuzu düzeltmek önemliydi. Bana göre iyi oynadık. Bu da skora yansıdı. İlk golü geç bulmamıza rağmen devre arasına rahat girdik. Daha iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İyi bir kamp dönemi geçirdiğini aktaran Oğuzhan, "Ben hazırım. Özgüven futbolcu için çok önemli. Geçen sezonun ikinci yarısında çok az forma şansı buldum. Taraftar da destek verince, insanın keyfi yerine geliyor. Sevgiyi gördüğünde daha fazla istersin. Bu beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Özyakup, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kurmak istediği sistemle ilgili bir soruya ise, "Abdullah hoca geriden oyun kurmaya çok önem veriyor. Bu benim sevdiğim bir tarz. Takıma da inşallah iyi yansır. 4 sene sonra yeni bir hoca var. Kolay değil. Takımın alışması lazım. Daha da üstüne koyacağımızı düşünüyorum." yanıtını verdi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:40
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Oğuzhan Özyakup
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de gıda zehirlenmesi
    1. İzmir'de gıda zehirlenmesi
    2. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat..
    3. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019
    4. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    5. Eşi tarafından tabancayla vurulan..
    6. Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının..
    7. Mısır Başsavcılığından Filistinli..
    8. Maçın ardından
    9. Brezilya, Amazon yangınları için..
    10. Maçın ardından
    11. Oğuzhan Özyakup: "3-0’lık skoru almak..
    12. AK Parti’nin 18’nci yıl dönümü..
    13. Moro Müslümanlarının yeni bayrağı..
    14. Emine Bulut için sessiz protesto
    15. Maçın ardından
    16. Abdullah Avcı: “Biz bu oyunu..
    17. Hatay'da düğünde "Çok oynadınız" kavgası
    18. İdrar enfeksiyonu için gitti, mide ve..
    19. Çocuk dövme tartışması mahalleliyi..
    20. Haluk Levent Harbiye'de sahne aldı
    21. Tamer Tuna: “Göztepe’nin..
    22. CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
    23. Ahlat’ta Grup İmera konseri
    24. Borussia Dortmund, 3 puanı 3 golle aldı
    25. Cübbeli Ahmet Hoca'dan Abdullah Gül ve..
    26. Vida, Nkoudou’ya 3’lü çekmeyi öğretti
    27. Doğum gününden bir gün sonra trafik..
    28. Boluspor - Adana Demirspor maçının..
    29. Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa..
    30. Güven Yalçın: “Milli araya iyi girmek..
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi
    Koca dehşeti! Eşini parçalara ayırıp kıyma makinesinden geçirdi

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"