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Maçın ardından

- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak:"İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş'un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik"- Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat:"Oyundan memnunum. Tek eksik olan skordu"

23 Ağustos 2019 Cuma 23:14
Maçın ardından


BOLU (AA) - TFF 1. Lig 2. hafta maçında konuk ettiği Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, "İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş'un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik." dedi.

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Müsabakanın ilk yarım saatinin doğaçlama bir futbol oyunu şeklinde geçtiğini anlatan Bulak, "Son 15 dakikada istediğimiz oyun planımızı uygulamaya başladık. Daha çok dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemek... Özellikle ikinci yarı bunları yaptık. Çok baskın oynadık. Oyunun büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde geçti." şeklinde konuştu.

Bulak, biraz duruş ve pozisyon hatalarının olmasına rağmen oyun felsefelerini her geçen gün geliştirdiklerini aktararak, "Takıma katılacak bazı arkadaşlarımız var. Onlar da olduğunda, şüphesiz daha farklı bir takım haline geleceğiz. Dar alan oyununu iyi oynadığımızda, ayağa iyi pas yaptığımızda, çok tehlikeli bir takım olacağımızın sinyalleri var. Ben her geçen gün gelişebilecek bir Boluspor düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sergilenen mücadeleden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Bulak, "İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş'un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik." diye konuştu.


- Özet: "Oyundan memnunum"


Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, karşılaşmayla ilgili olarak, "Oyundan memnunum. Tek eksik olan skordu. Rakibe pozisyon vermeden oynamak güzeldi. Neticede deplasmanda oynuyorsunuz. 2 puan ortalaması bu ligde önemli." diye konuştu.

Bir hafta içerisinde takımın en önemli 5 oyuncusunun takımdan uzak kalmasının kendilerini etkilediğini vurgulayan Özat, "Yerlerine oynayan futbolcular ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Önemli bir puan. Gol yememek önemli. Kazanma ve kaybetmeme alışkanlığını devam ettirebilmek önemli. Önümüzdeki Keçiörengücü maçına hazırlanacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 23:14
  1. Adana Demirspor
  2. Boluspor
  3. Giray Bulak
  4. Maçın ardından
  5. TFF 1. Lig
  6. Ümit Özat

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