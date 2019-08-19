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Maçın ardından

- Fenerbahçeli futbolcu Tolga Ciğerci:"Kesinlikle şampiyonluğa inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var"- "Başkana ve bütün herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. Bunu herkes yapmaz. Bu borcumu performansımla ödemek istiyorum"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:35
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yenen Fenerbahçe'de orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, şampiyonluğa inandığını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tolga, takım olarak iyi bir performans gösterdiklerini belirtti.

Bir aydır çok iyi hazırlandıklarının altını çizen 27 yaşındaki futbolcu, "Takım olarak iyi bir maç oynadık. Hocamız, bizi bu maç için iyi hazırladı. Skor da zaten belli, 5-0. 5 mi, 6 mı unuttum. İlk maç için skor çok iyi. Benim için geçen sezon kolay değildi. Çok çalıştım. Sağ olsun Ali (Koç) başkan, Ersun (Yanal) hoca bana yardımcı oldu. Bu yüzden her şey daha kolay oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Onların sayesinde de bugün sahaya çıkabildim. İnşallah performans olarak Fenerbahçe'ye yardımcı olabilirim." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 4. yıldızı almak istediklerini aktaran Tolga, "Kesinlikle şampiyonluğa inanıyorum. Çok iyi bir takımımız var. Taraftarımıza bence borcumuz var. Geçen sezon istediğimiz gibi gitmedi. Ben de bu duruma inanıyorum. Bu sene kesinlikle şampiyon olacağız." diye konuştu.

Deneyimli orta saha oyuncusu, sakatlık durumu ile ilgili sorulan soruya, "Benim bir sıkıntım kalmadı. Hocama da bunu söyledim. Kendimi idmanlarda gösteriyorum. İnşallah daha fazla maça çıkabilirim." yanıtını verdi.

Tolga Ciğerci, kendisini maçlara iyi hazırladığını vurgulayarak, "Şutlarımın iyi olduğunu diğer takımlarda gösterdim. Ne kadar iyi bir futbolcu olduğumu da göstereceğim. Başkana ve bütün herkese tekrardan teşekkür ediyorum. Bana çok sahip çıktılar. Bunu herkes yapmaz. Bu borcumu performansımla ödemek istiyorum. Benim en sevdiğim pozisyon 8 numara ama önemli de değil. Hocam ne derse ben onu oynarım. Önemli olan takımın başarısı." diyerek sözlerini tamamladı.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:35
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. Tolga Ciğerci

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