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Maçın ardından

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal:"Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:16
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i 5-0 yendikleri maçta iyi futbol sergilediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ersun Yanal, rakibe futbollarını kabul ettirme konusunda etkili olduklarını ve coşkulu oynadıklarını belirtti.

Zorlukları bildiklerini dile getiren Yanal, "Çekincelerimizin ne olduğunu, Fenerbahçe'nin beklentisi olan sonucu da iyi biliyoruz. Bugün rakibimizin sorunlarının olduğunu biliyorduk. İstediğimiz sonucu erken aldık. Bir bölümde tutuktuk. Oyuncularımız maçı kazanma arzularını ortaya koydu. Özlediğimiz önemli bir başlangıç yaptık." diye konuştu.

Volkan Demirel hakkında gelen soruya Yanal, "Yönetimle tartıştığımız, çalıştığımız, birlikte karar vermek üzere olduğumu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Fenerbahçe taraftarı merak etmesin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor." cevabını verdi.

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe formasıyla resmi maça çıkan Emre Belözoğlu'na övgüde bulunan Ersun Yanal, şampiyonlukla ilgili gelen soru üzerine, "Zorlukları biliyoruz. Bunun için deneyimliyiz. Bu zorluklarla çarpışacağımız, yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebiliriz. Birlikte defalarca yaptık, 28 kere yaptık, 29. kez yapmak isteyen bir takımız." açıklamasında bulundu.


- Alper Potuk'un ücretinde indirime gitmesi


Ersun Yanal, yıllık ücretinde yüzde 40 indirime giden futbolcusu Alper Potuk'la ilgili olarak, şunları kaydetti:

"Taraftarımız, omuz omuza şampiyonluğa gitmemizdeki en büyük güçtür. Takımını seven bir grupla çalışıyoruz. Bunlardan biri de Alper Potuk. İnanılmaz bir fedakarlıkla bu kulüpten ayrılmak istemediğini söyledi. Futbol tarihinde görülmemiş bir fedakarlıkla kalmak istedi. Biz bunu ona teklif etmedik, kendisi istedi. Bu bizim için oldukça mutluluk vericiydi. Taraftarımızın ciddi şekilde destek ve şefkatine ihtiyacımız var. 12. adamın desteğiyle yürüdüğümüz hedefe daha hızlı koşacağız."

Ersun Yanal, bugün ilk maçına çıkan Zanka'nın iyi bir performans sergilediğini, Serdar Aziz'in yarın çekilecek MR sonucuna göre takımla çalışmaya başlayabileceğini de sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 23:16
  1. Ersun Yanal
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Gazişehir Gaziantep
  5. SÜPERLİG

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