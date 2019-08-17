



DENİZLİ (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna galibiyetle başlayan Denizlispor'un kulüp başkanı Ali Çetin, "Sürekli galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz." dedi.

Çetin, maçtan sonra yaptığı açıklamada, fikstür çekilmeden, 3 ay önce sezona Galatasaray maçıyla başlayacaklarını ve müsabakayı 2-0 kazanacaklarını söylediğini hatırlattı. Bunu gerçekleştirdiklerini kaydeden Çetin, şöyle konuştu:

"Allah gönlümüze göre veriyor, içimizden geçeni dışımıza vuruyoruz. Öyle bir şey oldu. Allah utandırmasın, bundan sonra sürekli galip gelmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz."





- Recep Niyaz: "İyi başladık, inşallah iyi bitiririz"





Yukatel Denizlispor'un ve Süper Lig'de bu sezonun ilk golünü kaydeden Recep Niyaz, çok zor bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Büyük takımların ilk maç sıkıntısını çok iyi şekilde değerlendirdiklerini aktaran Recep Niyaz, "Buradan puan alacağımıza inanıyorduk. Bu, 3 puan olduğu için ayrı sevinçliyiz. Herkes çok iyi mücadele etti. Rakibimizin 10 kişi kalması bizim işimizi kolaylaştırdı." ifadelerini kullandı.

Recep Niyaz, tekrar döndükleri Süper Lig'e galibiyetle başladıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi başladık, inşallah iyi bitiririz." diye konuştu.

Sezonun ilk golünü atmayı başardığının hatırlatılması üzerine Recep Niyaz, "Çok şükür bu anı yaşamak nasip oldu. Taraftarlarımız bize inanmaya devam etsinler, biz iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Rodallega: "Ayaklarımızın yere basması gerekiyor"





Takımının ikinci golüne imza atan Hugo Rodallega ise ilk maçta aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ancak bunu sürdürmek için çalışmaları gerektiğini söyledi.

Çok büyük bir rakibe karşı 3 puan aldıklarını kaydeden Rodallega, "Çok gol de kaçırdık. Penaltı pozisyonundan sonra daha iyi oynamaya başladık. Biz kazandık ama önümüzdeki maçlarda da ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmadığı için çok mutluyum. Bu sadece galibiyette olmaması gereken bir şey, her seferinde birlik olmamız gerekiyor." diye konuştu.